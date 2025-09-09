Los comerciantes reclaman más zonas para aparcar en Langreo: estos son los espacios que piden que se habiliten como estacionamientos

La Asociación de Comerciantes e Industriales del Valle del Nalón (Acoivan) demanda al gobierno local que habilite nuevos espacios de estacionamiento en Sama y La Felguera, los dos distritos más poblados de Langreo. El colectivo que preside Marcelino Tamargo resaltó el "esfuerzo" realizado por el equipo de gobierno para implantar zonas de aparcamiento en solares en desuso, pero cree que se puede ir más allá en dos zonas en concreto: el centro de La Felguera y el entorno del nuevo Palacio de Justicia, en Sama.

Tamargo considera que, en el caso de La Felguera sería "muy positivo" utilizar como aparcamiento el solar ubicado junto al edificio de la Salle, en las inmediaciones del parque Dolores Fernández Duro. "Se trata de una parcela grande que podría alojar un buen número de estacionamientos. Y situada, además, en una zona céntrica de La Felguera", apuntó el presidente de Acoivan, que instó al Ayuntamiento a "negociar la utilización de solar con los propietarios del solar, que pertenece a Duro Felguera".

También defiende Acoivan que habría que reforzar el volumen de estacionamientos en Sama, el principal centro administrativo del valle del Nalón. Sama acoge el Ayuntamiento de Langreo. Se ubica, además, en este distrito la delegación de Hacienda, que carece de estacionamiento propio, lo mismo que ocurre con el centro de salud.

Se trata de un ambulatorio en el que se realizan parte de las citas con médicos especialistas y pruebas diagnósticas, como las radiografías. El Sanatorio Adaro, con sus diversos servicios sociosanitarios, a diferencia del resto de equipamientos, sí tiene un aparcamiento propio que suele llenarse con rapidez.

Sede judicial

Y también alberga Sama el Palacio de Justicia de Langreo, situado entre las calles La Nalona y Capitán Alonso Nart de Sama. Este nuevo edificio, que entró en servicio en el mes de noviembre del pasado año, da cabida a las cuatro sedes judiciales que hasta ese momento estaban dispersas por el casco urbano de Sama: dos juzgados de Primera Instancia y la Fiscalía, que estaban en la calle Dorado; otro juzgado de Instrucción, que se emplazaba en la calle Víctor Felgueroso; y el de lo Penal, que estaba en la plaza Nespral.

"Hay un solar habilitado como aparcamiento en el entorno del Palacio de Justicia, pero entendemos que es insuficiente. Habría que explorar la posibilidad de disponer de más plazas de estacionamiento en esa zona", concluyó Tamargo.