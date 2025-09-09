"Competir" por alquilar una vivienda: este es el municipio de Asturias que más interés despierta por cada casa que se oferta

El acceso a la vivienda es un derecho fundamental reflejado en la Constitución Española. Pero tener un techo no es una tarea sencilla debido a los altos costes, especialmente en el mercado del alquiler. El portal inmobiliario "Idealista" acaba de publicar un informe en el que se reflejan "el aumento desorbitado de la competencia" para lograr conseguir una vivienda en alquiler.

En el caso de Asturias, la zona que más competencia registra está en las Cuencas. En el concejo de Mieres, una media de 36 familias se interesan por cada anuncio de un inmueble en régimen de alquiler.

Si bien es la tasa más alta de la región, está lejos del municipio español con más contactos por anuncio: en Arrecife (Lanzarote), 182 personas de media se interesan por cada vivienda.

El informe señala que "la situación de emergencia en la que está instalado el mercado del alquiler en España ha provocado un aumento desorbitado de la competencia para conseguir una vivienda, superando en agosto los 100 competidores por anuncio en un total de 24 municipios españoles". Tras Arrecife, que se sitúa en primer lugar, las zonas que despiertan más interés en España están en Madrid, Barcelona y alguna provincia limítrofe.

Tensión

A tenor de los resultados publicados por el portal inmobiliario, Asturias está lejos de situarse dentro de las zonas más tensionadas del país. Teniendo en cuenta solo el municipio que más interés despierta entre las familias que buscan vivienda, que en el caso del Principado es Mieres, la región está en la cola de la clasificación de las 17 comunidades autónomas. Solo Galicia (Culleredo, 27 contactos), Cantabria (Torrelavega, 27 contactos) y Extremadura (Don Benito, 16 contactos), se encuentran por debajo de las 36 interacciones que se dan en Mieres.

En Asturias, el Principado ha declarado más de una quincena de zonas tensionadas, lo que permitirá a la Administración autonómica limitar los precios del alquiler.

En las Cuencas mineras, solo el distrito langreano de La Felguera aparece en esta relación. Llanes, Gijón, Avilés, Gozón y Cabrales son el resto de municipios que tienen alguna zona declarada como tensionada, y en la que se podrá intervenir en el mercado inmobiliario en régimen de alquiler.