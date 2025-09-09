Moreda (Aller) acoge el sábado el certamen "Restaya la sidra"
Habrá música, degustación gastronómica y sidra
Con música, degustación gastronómica y sobre todo, mucha sidra. Así vivirá la localidad allerana de Moreda la jornada del sábado, en la que tendrá lugar el certamen "Restaya la sidra", en el que se enmarca el VII Concurso de los Llagareros del Caudal.
El evento arrancará a las 11.30 horas con la celebración del concurso, amenizado por la Banda de Gaites El Gumial. Desde las 12.00 horas habrá una degustación de sidra, en la que también participará la Escuela de Hostelería del IES Valle de Aller. Para probar los caldos será necesario comprar el vaso oficial del certamen. Por la tarde, a las 19.00 horas, habrá una "preba" de sidras de Villaviciosa, que se venderán por culetes. Y todo ello con la música de El Gumial y del grupo "Pandereteros d’Anguañu".
