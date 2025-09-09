Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pintadas en el quiosco de La Felguera

Vecinos de La Felguera han denunciado la aparición de pintadas en el emblemático quiosco de la música del centenario parque Dolores Fernández Duro, en La Felguera, como muestra la imagen. Recientemente se realizaron mejoras en el entorno para reparar el mosaico del entorno del quiosco.

