Pintadas en el quiosco de La Felguera
Vecinos de La Felguera han denunciado la aparición de pintadas en el emblemático quiosco de la música del centenario parque Dolores Fernández Duro, en La Felguera, como muestra la imagen. Recientemente se realizaron mejoras en el entorno para reparar el mosaico del entorno del quiosco.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los vecinos del barrio de El Pilar, en Lada, viven sobre una ciénaga
- La sentida carta de agradecimiento de una clienta a la sidrería 'El Gaucho' de Langreo: 'Se cierra, pero nunca se apagará en nuestra memoria
- Un accidente obliga a la Guardia Civil a regular el tráfico en la A-66
- Tres alumnas de la zona rural de Lena no irán al instituto por falta de transporte
- El juez falla contra el Ayuntamiento de San Martín en el caso del cementerio de El Entrego y el alcalde lo celebra
- Barredos, obrero y festivo
- Los bosques del futuro se ensayan en las Cuencas: el proyecto para crear sumideros de carbono inicia sus tests en Mieres y Langreo
- El campus de Mieres (por fin) despega: este es el incremento de alumnos que registra este curso