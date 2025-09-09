Plásticos, bolsas con cacas de perro y una silla de playa: pescadores y voluntarios sacan en Mieres más de una tonelada de basura del río Caudal

En unos tiempos de cuidado de la naturaleza, respeto por el medio ambiente y la biodiversidad y desarrollo de políticas activas para reducir la contaminación, acciones como la llevada a cabo por el Ayuntamiento de Mieres en colaboración con la Real Asociación Asturiana de Pesca son un ejemplo. Una docena de voluntarios se han afanado en limpiar este domingo el río Caudal a la altura de Ujo, de donde han sacado más de una tonelada de basura. "Y eso que no estaba tan sucio", afirmaban algunos de los participantes en este evento, que formó parte de la programación municipal por el Día Mundial del Medio Ambiente.

Gracias a los materiales cedidos por Cogersa, los voluntarios, que estuvieron dirigidos por el Vicepresidente de la Real Asociación Asturiana de Pesca, Nacho Fernández Cerra, y acompañados de forma activa por la concejala de Medio Ambiente, Teresa de la Fuente, recorrieron el río y su ribera para ir retirando basura.

Parte de los voluntarios participantes en la actividad, con la concejala Teresa de la Fuente, primera por la izquierda. / LNE

Hallazgos

En el Caudal hay elementos comunes con otras zonas de Asturias. "Lo de las bolsas de plástico con excrementos de perro en la orilla de los ríos es una batalla complicada de ganar, ocurre en todos los paseos fluviales", aseguraba Nacho Fernández. Precisamente los plásticos fueron de los objetos más retirados, aunque en una batida como la de Ujo, siempre suele haber material que sorprenda. Así, de la ribera del río se retiró hasta una silla de playa, amén de hierros, botellas o ropa.

Todo ello se cerró en bolsas y se depositó en un contenedor. Finalmente se recogía más de una tonelada de basura (1.200 kilos en concreto), dejando esta zona del Caudal en unas condiciones óptimas.

Nacho Fernández Cerra revisa los residuos rescatados del río Caudal. / LNE

Fernández Cerra explicaba que la acumulación de esta basura es muy peligrosa, tanto para los peces como para los pescadores. "Es complicado mantener y repoblar un río cuando te encuentras con esta cantidad de residuos, porque la porquería y la contaminación afecta más a los peces pequeños, cuando son alevines", explicaba el responsable de la Asturiana de Pesca. Además, también ponía el foco en el riesgo para los pescadores: "Hay hierros grandes que te puedes clavar y tener un disgusto", valoraba.

Mientras, la edil Teresa de la Fuente, que asumía este verano la concejalía de Medio Ambiente de Mieres, explicaba que "este tipo de actividades tienen varios objetivos: desde promover el voluntariado hasta concienciar sobre la necesidad de tener unos ríos limpios". La edil quiso hacer un llamamiento a la ciudadanía, especialmente en lo que se refiere a las bolsas con excrementos caninos que se lanzan al río: "De nada sirve recoger las deposiciones si luego lo que se hace es ensuciar los cauces". Por último, De la Fuente puso en valor el trabajo de pescadores y voluntarios en la conservación de los ríos: "Entre todos podemos hacerlo".

Repoblación

El pasado junio, la Asturiana de Pesca llevaba a cabo una repoblación de alevines del río Caudal, con la suelta de más de 30.000 ejemplares de trucha solo en la zona del río a la altura de Figaredo. Una acción que se enmarca dentro de la recuperación truchera del Caudal y con la que se quería mitigar, entre otras cosas, la merma en los ejemplares derivada de la presencia de depredadores como el cormorán o la boga.

Sin embargo, el ser humano también está contribuyendo a dificultar la recuperación del que fuera uno de los cotos trucheros más importantes de Europa. «Es necesario que la gente se conciencie ya que con gestos como el no tirar basura al río ya contribuye de por sí a su conservación y crecimiento», señala Fernández Cerra.