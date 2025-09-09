El PSOE de Langreo pide "soluciones urgentes" al mal estado de la pista deportiva de Riaño

El PSOE de Langreo exigió "soluciones urgentes" para la cancha exterior cubierta del polideportivo de Riaño: "Esta cancha, inaugurada durante la legislatura 2019-2023 bajo un gobierno socialista, se encuentra actualmente en un estado de abandono que impide su utilización con normalidad. A pesar de estar incluida en el reparto oficial de horas de uso de instalaciones deportivas municipales, presenta múltiples deficiencias que la hacen prácticamente inutilizable".

"Hemos podido comprobar personalmente las denuncias que nos trasladaron los usuarios. No se trata de un caso aislado, sino de una situación que se repite desde la llegada de la nueva concejala de Deportes, reflejando una preocupante dejadez e ineficacia en la gestión del área", aseguró el PSOE.

"Es urgente y necesario que el gobierno municipal reaccione y ofrezca soluciones inmediatas", indicó Javier Castro, portavoz del grupo municipal socialista.

El PSOE reclama al gobierno local el "acondicionamiento urgente" de esta instalación deportiva, que "en su momento fue puesta a disposición de la ciudadanía con el objetivo de ampliar la oferta deportiva del concejo y mejorar la calidad de los servicios municipales".

Abandono

"La ciudadanía de Langreo merece instalaciones deportivas en perfecto estado y no podemos permitir que el abandono institucional perjudique la actividad de nuestros clubes y asociaciones", resaltó Castro.

Por ello, los socialistas piden que se destinen de "forma inmediata" los recursos necesarios para "devolver la cancha a un estado de uso óptimo y que se garantice su disponibilidad en igualdad de condiciones para todas las entidades deportivas del concejo".

También exigieron a la Concejalía de Deportes la elaboración y publicación de un informe técnico detallado, acompañado de un calendario de actuación, y que se informe a los clubes y asociaciones de los plazos previstos para la normalización del uso de esta infraestructura.