San Martín sube el telón de la FEMEX

San Martín del Rey Aurelio inaugura hoy la Feria de Muestras y Exposiciones FEMEX 2025, a partir de las 13.00 horas, en el Aula Cultural Onofre Rojo, con el saludo del alcalde, José Ramón Martín Ardines, y la presentación del programa de eventos que se van a desarrollar hasta el 14 de septiembre en el parque de El Florán y anexos.

Junto con la Directora del Área de Asesoramiento y Emprendimiento de la Cámara de Comercio de Oviedo, Sonia Fernández, y la Directora General de Empresas y Comercio, Arantxa González, el alcalde dará la bienvenida a una nueva edición de la feria, que viene repleta de actividades organizadas por el Ayuntamiento con la participación de asociaciones y otras entidades públicas y privadas.

La apertura de la feria contará con la actuación de la Coral San Martín y una degustación de los platos gastronómicos de los nabos, les cebolles y los pimientos, para reivindicar la grandeza de la tradición culinaria y de las fiestas gastronómicas del otoño, declaradas de interés turístico por el Principado de Asturias.

Será el pistoletazo de salida para una semana intensa de actividades. Baile, música, teatro, literatura, mesas redondas, deporte, talleres infantiles o gastronomía amenizarán la feria comercial, que abrirá el viernes con 40 expositores. El mercado de artesanía y el certamen ganadero completan la programación, disponible en www.feriasanmartinoline.com o en www.smra.org.