Cabaños (Langreo) celebra la fiesta de l'Alegría con corderada, música y juegos populares

La localidad langreana de Cabaños celebra este fin de semana su fiesta de l'Alegría. El sábado, con aforo limitado, habrá una corderada al precio de 35 euros, a las 15 horas. Antes, a las 13.30 tendrá lugar la actuación del grupo "Reija" y, a las 14.00 horas, el pregón a cargo de Eduardo García. Por la tarde habrá sorteos y, a las 19.00 horas, romería amenizada por "Dúo Brass". El sábado habrá transporte gratuito con salida desde Ciaño, desde la Casa de los Alberti, de 13.00 a 15.00 horas. La vuelta será de 21.00 a 23.00 horas.

El domingo, en el lavadero La Capilla se organizará, a las 15.00 horas, una pulpada, con la actuación de Tania Álvarez. También habrá juegos populares.