Cabaños (Langreo) celebra la fiesta de l'Alegría con corderada, música y juegos populares
El sábado habrás transporte gratuito con salida desde Ciaño
M. Á. G.
Langreo
La localidad langreana de Cabaños celebra este fin de semana su fiesta de l'Alegría. El sábado, con aforo limitado, habrá una corderada al precio de 35 euros, a las 15 horas. Antes, a las 13.30 tendrá lugar la actuación del grupo "Reija" y, a las 14.00 horas, el pregón a cargo de Eduardo García. Por la tarde habrá sorteos y, a las 19.00 horas, romería amenizada por "Dúo Brass". El sábado habrá transporte gratuito con salida desde Ciaño, desde la Casa de los Alberti, de 13.00 a 15.00 horas. La vuelta será de 21.00 a 23.00 horas.
El domingo, en el lavadero La Capilla se organizará, a las 15.00 horas, una pulpada, con la actuación de Tania Álvarez. También habrá juegos populares.
