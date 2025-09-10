Cadasa destina 266.000 euros a mejorar la seguridad en la potabilizadora de Redes

El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) ha adjudicado por 266.200 euros las obras de mejora de la seguridad en la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Comillera, en Sobrescobio, que se nutre de los embalses de Rioseco y Tanes, en el parque de Redes. La empresa Metal Bellido Hermanos se encargará de ejecutar los trabajos.

"El proyecto, que pretende reforzar la protección en las operaciones que se desarrollan en la instalación, incluye la sustitución de varios accesos verticales por escaleras normalizadas dotadas de protección circundante y plataformas de descanso. Además, se crearán nuevos pasos y se colocarán barandillas", señalaron responsables del Principado.

Los trabajos se enmarcan en el plan de inversiones 2022-2032 de Cadasa, dotado con 169,4 millones, "que tiene como objetivo garantizar el suministro de agua en cantidad y calidad suficientes a los municipios e industrias del área central y de la costa occidental de Asturias, así como ampliar el servicio a nuevas localidades, de acuerdo con el Plan Director de Abastecimiento del Principado".

La planta de tratamiento, en funcionamiento desde 1984, cuenta con una capacidad de tratamiento de 3,2 metros cúbicos por segundo. El pasado año suministró 55,46 millones de metros cúbicos de agua tratada a los ayuntamientos consorciados y a las principales industrias de la zona central.

Suministro

El 98,12% del agua que proporciona Cadasa procede de la planta potabilizadora de Comillera, en el parque natural de Redes, lo que sitúa esta instalación como el grifo de Asturias. El consumo no ha hecho más que crecer progresivamente en estos últimos diez años: un 11% desde 2015. Se ha pasado de tratar 50.890.263 metros cúbicos de agua, a 56.524.340. Los que no cambian en este periodo son los principales consumidores de agua de Asturias.

En la industria, Arcelor. A nivel doméstico, el Ayuntamiento de Gijón (que también utiliza otra traída procedente del parque de Redes, la de los Arrudos). Entre Arcelor y Gijón se "beben" el 49,8% del agua de Asturias.