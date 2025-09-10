José Enrique Villa desvela en Morcín "El secreto de Mina Carmina"

José Enrique Álvarez Villa presenta mañana a las 19 horas en el edificio de servicios múltiples de La Foz de Morcín "El secreto de Mina Carmina", novela negra ambientada en el valle minero donde residió durante su infancia y juventud. A través de las 376 páginas de la narración, el autor rinde homenaje a su pueblo, al que convierte en escenario literario, y a la sacrificada profesión de sus antepasados mineros que ha roto muchas familias, entre ellas, la suya.

"Escribir esta historia ha sido para mi un viaje lleno de emociones. Mina Carmina guarda más que carbón en sus entrañas: silencios, mentiras, traiciones y una sombra que, décadas después, sigue reclamando su deuda", afirma. En una explotación minera de Lugar de Arriba laten secretos que nunca fueron olvidados y un crimen que se resiste a quedar sepultado. La narración abre viejas heridas en un pueblo que creía haber enterrado su memoria.

Debut literario

Hijo de minero, firma una ópera prima envolvente, con sabor a río sucio y a bocamina. Una historia donde la verdad no es limpia ni fácil y la justicia, si llega, lo hace tarde. Natural de La Foz de Morcín y criado en el barrio de La Xagoncia, el autor ejerce como policía desde 1991 con una amplia experiencia en intervenciones especiales, protección de personalidades y antiterrorismo. Buceador y alpinista, debuta en literatura con esta novela negra que destila realismo, tensión y un profundo conocimiento del mundo criminal y del ambiente minero.