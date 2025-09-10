Langreo quiere a las palomas fuera de juego: instalará una red para evitar la entrada de las aves a la pista deportiva de Riaño, dañada por los excrementos

Las palomas han tomado las cerchas de la techumbre de la cancha exterior cubierta del polideportivo de Riaño, en Langreo, y sus excrementos llenan buena parte del suelo, lo que impide utilizar la pista para lo que es, para practicar deporte. Las cagadas de paloma y los restos de plumas se acumulan especialmente en una de las esquinas de la cancha, la más cercana a la entrada desde la calle, pero también están presentes en otras zonas.

Esta situación ha llevado a que algunos clubes deportivos del municipio tengan que trasladar su actividad a instalaciones de otros puntos del concejo de Langreo, con el trastorno que supone. Además, la pista está incluida en el reparto oficial de horas de uso de instalaciones deportivas municipales para los clubes, como señaló este lunes el grupo municipal socialista.

El alcalde de Langreo, Roberto García, explicó este martes que la situación está en vías de solución. Por un lado, el consistorio está pendiente de recibir el presupuesto para la instalación de una red que evite la entrada de palomas a la pista. Se trataría de cubrir los vanos laterales entre el muro y la estructura del techo para que las aves no puedan acceder al interior.

Excrementos corrosivos

Por otro lado, habría que limpiar la cancha de los restos acumulados y eso tampoco es tan sencillo. "Los excrementos de paloma son muy corrosivos y estamos buscando cuál es el producto más adecuado para poder limpiarlos sin estropear el suelo", detalló el regidor langreano que espera que los deportistas puedan volver a utilizar las instalaciones con normalidad después de desarrollar estas medidas.

La cancha exterior de la zona deportiva de Riaño se construyó e inauguró durante el pasado mandato, 2019-2023, con el PSOE en el gobierno local y Carmen Arbesú en la Alcaldía de Langreo.