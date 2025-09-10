El oso "Goloso", de paseo por las Cuencas y con la miel en los labios: una cámara graba a un plantígrado merodeando por los panales y a cien metros de las casas de este pueblo

Nadie lo vio en el pueblo porque era de madrugada. Pero estuvo a menos de 100 metros de las casas. Un ejemplar de oso pardo se paseaba la madrugada del sábado al domingo por la parroquia lenense de Xomezana de Arriba y, aunque no hubo humano que lo viera, sí que la ruta del plantígrado fue captada por las cámaras que un apicultor de la zona tiene instaladas cerca de sus colmenas. Por el comportamiento del animal, Wenceslao Fernández, propietario de la grabación, entiende que "no es la primera vez que viene por aquí".

Vecino de Oviedo, pero con una segunda residencia y sus colmenas en Xomenaza, Wenceslao Fernández ya ha grabado varias veces a los plantígrados (y otras especies de animales) merodeando por la zona. "Desde hace unos años es habitual que pasen osos por la zona", explica. Este pasado sábado, el animal pasó al lado de la cámara y luego se fue alejando, haciendo una parada en la zona en la que Fernández tiene las colmenas.

El oso, tras golpear la cámara instalada en la zona. / Wenceslao Fernández

Por el comportamiento del oso, este apicultor aficionado entiende que no es la primera vez que pasa por ahí. "Parece que olisquea donde están las colmenas, pero como están bien protegidas y tienen un pastor eléctrico, no llega a acercarse", asegura Wenceslao Fernández, que cree que el animal ya habría recibido algún "chispazo" en otro acercamiento.

No es la primera vez que el oso se acerca al lugar donde los panales. De hecho, llegó a tener más de una treintena, aunque ahora, explica, apenas ha dejado media docena. "Hace años si que me destrozaron algunas colmenas, pero ahora las tengo muy bien protegidas y no pueden entrar", señala.

Avistamiento

Las comarcas mineras son una de las zonas oseras de Asturias. Y su presencia, en ocasiones, ya ha generado problemas con los ganaderos. Sin ir más lejos, hace un mes que la asociación Agall (la Asociación de Ganaderos Afectados por los Llobos), aseguraba que los plantígrados habían matado al menos dos ovejas en el Monte Llosorio y la sierra del Aramo. En su denuncia, los portavoces del colectivo explicaban que sus sospechas pasaban por la presencia de al menos dos osos en la zona, que habían sido avistados por ganaderos y vecinos. "Hemos sufrido durante años la muerte miles de cabezas de ganado por los lobos, no podemos ahora enfrentarnos a otro problema como el oso", lamentaba entonces Jesús García, presidente de Agall.

En Lena, los plantígrados no han llegado a causar daños, al menos en esta ocasión. El ejemplar que paseó por Xomenezana se quedó, como reza el dicho popular, con la miel en los labios.