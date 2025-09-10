La polémica fiesta de El Carbayu: el alcalde de Langreo censura las críticas "fuera de lugar" del presidente de la sociedad de festejos

La tensa celebración de la festividad de la patrona de Langreo vivida el pasado lunes en El Carbayu tuvo ayer continuación. El alcalde, Roberto García –que en el acto institucional evitó replicar a las críticas expuestas por el presidente de la sociedad de festejos, Julio González, durante su intervención– sí se pronunció este martes. Lo hizo para lamentar un episodio que "estuvo totalmente fuera de lugar". "Me sentí dolido por la poca categoría de las afirmaciones que se hicieron. Cuando hablas delante de un público hay que tener un poco más de clase a la hora de decir las cosas", aseguró el regidor, que durante su etapa como párroco de Ciaño tenía a su cargo la ermita de El Carbayu.

En su discurso del pasado lunes, Julio González aseguró que las administraciones públicas "van a ser culpables de terminar con nuestras fiestas". Criticó, además, que hubiera autobuses gratuitos para celebrar el día de Langreo en la Feria de Muestras de Gijón y que para subir a El Carbayu, "la fiesta de todos los langreanos", los autobuses tuviesen un precio de cuatro euros. Y acusó a Roberto García de tener una "doble vara de medir" con las mejoras en el entorno de la ermita. "Cuando yo soy cura, que los bancos los pinte el alcalde, y cuando soy alcalde, que los pinte el cura", le espetó González.

Para el regidor langreano, "lo que vivimos el lunes fue un exabrupto, estuvo totalmente fuera de lugar. Por el momento, por las formas y por el contenido. Este señor acostumbra a hacer las cosas así y para mí se equivoca, porque le pierde. Se le calienta la boca y empieza a decir cosas sin pensar sacándolas de contexto y de sitio". Roberto García lamentó que se hicieran "ese tipo de comparaciones, de si cuando era cura o alcalde. Pues cuando era cura ahorraba todo el dinero que podía para la parroquia y los feligreses, y ahora ahorro todo lo que puedo para los ciudadanos. Hay que velar para que las arcas municipales estén bien y tener dinero para todo, no solo fiestas. El dinero no cae de los árboles, no vamos a subir los impuestos para pagar fiestas".

Sobre los autobuses que van al festejo, antes gratuitos, García señaló que "hubo una conversación el año pasado en la que se tomó la decisión de destinar la subvención de El Carbayu íntegramente a la fiesta y no al pago de autobuses. Ellos dijeron que necesitaban dinero para sacar adelante la fiesta y se decidió así. Tampoco sé cuánto más dinero necesitarán, porque si tienes dinero para comprar un local, para comprar praos y también quieres más dinero para la fiesta; no sé".

Aportación

Y añadió: "Creo que no viene a cuento quejarse de que una persona tenga que pagar cuatro euros por el billete cuando le cobran tres euros por una silla (en alusión a la comida de campo que organiza la sociedad de festejos)". También detalló el Alcalde el dinero destinado a la fiesta en los últimos años: 12.186 euros en 2023, 12.442 en 2024 y 13.894 este año.

Roberto García lamentó los reproches entre el presidente de la sociedad de festejos, que acusó a la iglesia de desdeñar la parte festiva de la fiesta, y el sacerdote del santuario, que respondió en la homilía criticando el jaleo que perturba las novenas. "Una fiesta es para disfrutarla, no para echarse en cara cosas unos a otros ni para ponerse a discutir. Yo en aquel momento no quise entrar en ninguna discusión con nadie y creo que los mejor es dejar pasar los días y que cada uno reflexione".

Sí instó García a "no olvidarnos de que El Carbayu es fundamentalmente un sitio de devoción. Después se decora todo con un montón de espacios que venden comidas y bebidas, pero lo fundamental es la ermita y las celebraciones que acoge. Está muy bien la fiesta, pero lo que hace que exista El Carbayu es la ermita".