San Martín recupera población este año y da por "vencida" la crisis demográfica

La inauguración de la Feria de Muestras y Expositores de San Martín del Rey Aurelio (FEMEX) sirvió este martes para sacar pecho sobre las recientes cifras socioeconómicas del concejo. La feria es "un verdadero escaparate de la capacidad y la creatividad de nuestras empresas", aseguró la directora del área de Asesoramiento y Emprendimiento de la Cámara de Comercio de Oviedo, Sonia Fernández, que destacó el trabajo que la entidad a la que pertenece desarrolla en San Martín a través de la "antena cameral". "Solo en 2024, nuestros servicios se tradujeron en la creación de 26 nuevas empresas en San Martín", aseguró. Remontándose a los orígenes de la colaboración entre la Cámara y el Ayuntamiento de San Martín, cifró "en más de 9.000 atenciones a emprendedores y pequeñas empresas de la zona en más de dos décadas.

El alcalde, el socialista José Ramón Martín Ardines, también tiró de números positivos. Ardines celebró el aumento de población que está viviendo el concejo en los últimos años. "A finales de 2023 éramos 15.418 habitantes. El viernes pasado éramos 15.847", apuntó. San Martín tenía a finales de 2024 un total de 15.553 vecinos, con lo que en los ocho primeros meses de este año el concejo ha ganado 294 habitantes, 429 desde finales de 2023. "Hemos vencido a la pérdida de población e iniciado una recuperación demográfica", celebró Ardines. Y añadió que "cada vez más personas eligen nuestro concejo para vivir, trabajar, invertir y formar una familia". En su opinión, San Martín está "en una fase de crecimiento en la que ya no hay vuelta atrás". Para llegar ahí, recalcó Ardines, "ha tenido un papel fundamental la población migrante, que enriquece nuestra cultura y aporta energía, diversidad y oportunidades. Gracias a quienes habéis elegido San Martín como vuestro lugar de vida".

El Alcalde también puso sobre la mesa las cifras de inversiones municipales, las actuaciones que desarrolla su gobierno, y destacó que "desde 2023, en colaboración con el Servicio Público de Empleo del Principado, hemos movilizado 11 millones de euros y realizado 524 contratos en planes activos de empleo".

La directora general de Empresas y Comercio del Principado, Arantxa González, también quiso tener una mirada de optimismo y aseguró que FEMEX es "el gran escaparate económico, cultural y turístico de la comarca", una comarca que "está en el complejo proceso de buscar alternativas al monocultivo del carbón". González dijo confiar en "las grandes oportunidades de reactivación de las comarcas mineras".

FEMEX hasta el domingo

La Feria de Muestras y Expositores de San Martín del Rey Aurelio (Femex), que se inauguró este martes con un acto en el Aula Cultural Onofre Rojo de Sotrondio, se prolongará hasta el próximo domingo con un intenso programa de actividades y la participación de un total de 40 expositores que mostrarán sus productos en la feria comercial y en la tercera feria de artesanía que abrirán sus puertas el viernes a las 13.00 horas en el parque El Forlán. Este miércoles, el salón de Plenos del Ayuntamiento de San Martín acogerá a las 12.00 horas el acto "San Martín Solidario. Voluntariado y participación social", a cargo del Movimiento Asturiano por la Paz. A las 18.00 horas, en el polideportivo de Blimea habrá un taller del Consejo de Salud sobre "Solidaridad y Salud". A las 18.30 horas, el Club Rítmica Valle del Nalón ofrecerá una clase magistral de gimnasia rítmica en el colegio El Parque. El jueves se presentará el programa "BiciColef" y San Martín Solidario. También habrá bolos en el colegio El Parque. El Trail L’Abeduriu será presentado en el polideportivo de Blimea.