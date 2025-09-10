Ujo (Mieres) estrena local de asociaciones tras una inversión de 375.000 euros

Los vecinos de Ujo ya pueden disfrutar un nuevo espacio comunitario. El Ayuntamiento de Mieres, a través del área de Desarrollo Urbano Sostenible que dirige Marta Jiménez, ha informado de que ya han finalizado las obras de rehabilitación y puesta en valor de la antigua oficina de Correos de Ujo, convirtiéndolo en un local de asociaciones (vecinales, de mujeres, sociales…). Los trabajos han supuesto una inversión de algo más de 375.000 euros.

"La reforma ha permitido rehabilitar de forma integral este edificio, antigua casa de Correos de la localidad, compuesto por planta semisótano, baja y primera, interviniendo en todas ellas, así como en la envolvente e instalaciones ya que el estado que presentaba hasta esta actuación requería una intervención completa para su recuperación", explicaron desde el Ayuntamiento de Mieres.

La antigua oficina de Correos en Ujo. / LNE

Siguiendo las políticas de renovación de espacios y su aprovechamiento por la ciudadanía, este proyecto tenía el objetivo de "crear un espacio para sede del movimiento social de la localidad, al mismo tiempo que se convierte también en un lugar de encuentro para las vecinas y vecinos, donde se puedan realizar talleres y actividades que dinamicen la zona aumentando la oferta social, cultural y de ocio de este importante núcleo de población del concejo".

Los trabajos incluyeron actuaciones en la accesibilidad o el ahorro energético. La renovación de la instalación eléctrica y de alumbrado del equipamiento, con tecnología LED, sensores de presencia y un sistema de telegestión en remoto, la instalación de un sistema termosifónico en la cubierta con dos placas solares o la mejora del aislamiento térmico de la envolvente son otras de las acciones que se han desarrollado en este importante proyecto en el ámbito de la recuperación de espacios y de promoción de la participación ciudadana.

Participación

"Poder recuperar un equipamiento que no reunía las condiciones necesarias, adaptarlo a las necesidades existentes y ponerlo al servicio, uso y disfrute de la ciudadanía supone seguir avanzando en fomentar la participación y el encuentro de los vecinos y las vecinas", señaló Jiménez, que destacó que la participación ciudadana es un eje fundamental para el Gobierno local.

En esta línea esta actuación es un paso importante y por ello el Ayuntamiento decidió en su día presentar el proyecto a la convocatoria de subvenciones para la realización obras de infraestructuras ambientales, sociales y digitales en zonas afectadas por la transición energética, logrando fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cofinanciado por la UE.