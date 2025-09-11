Alerta en el colegio de Tuilla (Langreo) por el estado de las columnas
Los ediles no adscritos piden a IU que exija una reparación a la Consejería de Educación
Los concejales socialistas no adscritos en el Ayuntamiento de Langreo han denunciado el mal estado en que se encuentran algunas de las columnas del colegio público Regino Menéndez Antuña, en Tuilla. Melania Montes, concejala no adscrita, explicó que "ya el año pasado alertamos del deterioro de las columnas, y desde el equipo de gobierno se nos dijo que era competencia de la Consejería de Educación, algo que entendemos, pero queremos saber si el Ayuntamiento ha hecho algo, si se ha puesto en contacto con el Principado para exigir una solución".
Montes asegura que "además de tratarse de un grave problema por el propio deterioro de una parte de la estructura del edificio, hemos visto que de las columnas salen los hierros del forjado, lo que podría hacer mucho daño a un niño si cae o tropieza con esos hierros oxidados".
