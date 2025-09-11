El Ayuntamiento de Langreo tendrá traductores de árabe y ruso ante el aumento de la población migrante

El aumento de la población migrante en el concejo de Langreo ha llevado al Ayuntamiento a tomar la decisión de contratar un equipo de traducción de ruso y árabe con sus dialectos. El objetivo es ayudar a personas de esos países a realizar todo tipo de trámites con la administración.

El contrato, para "servicio de interpretación y traducción de los idiomas árabe y ruso con sus dialectos al castellano y viceversa para el Ayuntamiento de Langreo" está a licitación. Será un contrato de un año, con posibilidad de ampliar hasta tres, y con un presupuesto base de licitación de 8.251 euros, que con impuestos asciende a 9.983 euros. De esa cantidad, ya con IVA, 6.983 euros serán para el servicio de traducción de árabe y 2.479 euros para el de ruso.

En el anuncio publicado por el Ayuntamiento de Langreo se detalla que este servicio, que quieren poner en marcha ya este mes de septiembre, busca "alcanzar un desarrollo fluido e igualitario en las labores administrativas y de atención para con nuestros vecinos inmigrantes, de modo que también ellos puedan participar en condiciones de igualdad de la administración del Ayuntamiento de Langreo, al tiempo que las trabajadoras y trabajadores municipales puedan alcanzar el éxito de su esfuerzo en su atención a los mismos".

Marruecos, Argelia y Ucrania

David Fernández, concejal de Equidad, Derechos Sociales, Cuidados y Cooperación Internacional, explica que "en los últimos años han llegado a nuestro concejo muchas personas procedentes del Norte de África, principalmente de Marruecos y Argelia, y desde la guerra de Ucrania también ha llegado población no sólo de ese país sino también de Rusia o Bielorrusia".

Ante esta situación, Servicios Sociales ha decidido contratar traductores "para que puedan hacer cualquier tipo de gestión, tanto de empadronamiento como en Servicios Sociales como abrir una cuenta bancaria".

El propio concejal ha ejercido en ocasiones de traductor cuando el idioma utilizado era el inglés, "y gracias a la buena voluntad de los funcionarios, en inglés o francés siempre logramos entendernos con los vecinos que hablan esas lenguas, pero en el caso del árabe y el ruso nos resulta imposible y hay gestiones que no se pueden hacer con un traductor de internet".

El servicio de traducción de árabe y ruso lo compartirán las áreas de Servicios Sociales, Igualdad y Mujer, pero como apunta Fernández "estará a disposición de cualquier departamento del Ayuntamiento de Langreo que lo necesite".