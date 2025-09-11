Baloncesto, voley, gimnasia y un ajedrez gigante: los clubes de Mieres exhiben músculo en la Feria del Deporte

Gimnasia rítmica, baloncesto, atletismo, ajedrez... El deporte mierense saldrá a la calle este fin de semana para exhibir todo su potencial. Lo hará en el marco de la V Feria del Deporte, la segunda consecutiva tras la pandemia, y que esta organizada por la Asociación de Clubes Deportivos de Mieres (ACDM), con la colaboración del Ayuntamiento de Mieres.

El grueso de actividades tendrá lugar en el parque de Jovellanos, donde se iniciara el evento este viernes, a partir de las 17.00 horas. En la primera jornada habrá una exhibición de gimnasia rítmica y patinaje artístico, una clase magistral de ajedrez a cargo de José Luis Trigal (18.00 horas) y una actuación musical a cargo del grupo "Spoiler".

El sábado habrá un torneo solidario 3x3 de básket, organizado por el Baloncesto Villa de Mieres, y otro en el mismo formato de voley, organizado por el CREIMI. También una ruta BTT y otro campeonato solidario de rítmica (campus de Mieres). Todas estas actividades serán a partir de las 10.00 horas. A las 13.00 tendrá lugar una charla con la deportista Clara Camacho.

Ajedrez gigante

Por la tarde habrá un "speed trail" (17.30 horas), un ajedrez gigante (18.00 horas), y la primera edición de la Milla Urbana de Mieres (19.30 horas categorías inferiores, 21.30 horas categoría élite).

El domingo finalizarán los torneos y se cerrará una feria de la que el edil de Deportes, César Menéndez, aseguró estar orgulloso, igual que "del gran trabajo de los clubes por el deporte en Mieres".