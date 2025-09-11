Una decena de productores de cerveza participan viernes y sábado en la fiesta de "L’Artesana" en El Trabanquín
L. Díaz
Una decena de cerveceras artesanas celebran este fin de semana, en el Trabanquín de El Entrego, la fiesta de décimo aniversario de la cervecería "L’Artesana". A las 18.00 del viernes se abre el recinto con un monólogo de Alberto Rodríguez. Habrá música con "Infames", "Folky Bros" y "Bindy Bazaar".
El sábado las puertas se abren a las 13.00. Habrá magia con Diego Bembibre. A las 14.30, "Música de sofá", desde las 16.00 gaita y tambor y a las 18.00, más música con "4 o'clock band". A las 19.30 es el turno de "Johnny Penicilina y los Frixuelos eléctricos", y a las 21.00 habrá actuación "sorpresa". Hasta la 1.00 seguirá la música con DJ Trini.
Las diez cerveceras artesanales participantes son Caleya, Asturias Brewing Company, La Pirata, La Grúa, Grisú, Sanfrutos, Saltus, Garaje, Laugar y Dougall's. En el recinto también habrá "food trucks". La cervecería L'Artesana, en La Felguera, celebra con esta fiesta su décimo aniversario.
- Lío en El Carbayu: el cura y el presidente de la Sociedad de Festejos se enzarzan en el acto de la patrona de Langreo por la 'okupación' del santuario
- El oso 'Goloso', de paseo por las Cuencas y con la miel en los labios: una cámara graba a un plantígrado merodeando por los panales y a cien metros de las casas de este pueblo
- La polémica fiesta de El Carbayu: el alcalde de Langreo censura las críticas 'fuera de lugar' del presidente de la sociedad de festejos
- Nuevo pavimento y aceras, una rotonda y la reforma de la red de aguas: así será la remodelación de la avenida de Gijón, en Langreo
- Tres alumnas de la zona rural de Lena no irán al instituto por falta de transporte
- El Descenso Folklórico del Nalón desembarca con sus figuras en Gijón: 'Para nuestra fiesta de Laviana es una publicidad tremenda
- Competir' por alquilar una vivienda: este es el municipio de Asturias que más interés despierta por cada casa que se oferta
- Plásticos, bolsas con cacas de perro y una silla de playa: pescadores y voluntarios sacan en Mieres más de una tonelada de basura del río Caudal