Una decena de productores de cerveza participan viernes y sábado en la fiesta de "L’Artesana" en El Trabanquín

Una decena de cerveceras artesanas celebran este fin de semana, en el Trabanquín de El Entrego, la fiesta de décimo aniversario de la cervecería "L’Artesana". A las 18.00 del viernes se abre el recinto con un monólogo de Alberto Rodríguez. Habrá música con "Infames", "Folky Bros" y "Bindy Bazaar".

El sábado las puertas se abren a las 13.00. Habrá magia con Diego Bembibre. A las 14.30, "Música de sofá", desde las 16.00 gaita y tambor y a las 18.00, más música con "4 o'clock band". A las 19.30 es el turno de "Johnny Penicilina y los Frixuelos eléctricos", y a las 21.00 habrá actuación "sorpresa". Hasta la 1.00 seguirá la música con DJ Trini.

Las diez cerveceras artesanales participantes son Caleya, Asturias Brewing Company, La Pirata, La Grúa, Grisú, Sanfrutos, Saltus, Garaje, Laugar y Dougall's. En el recinto también habrá "food trucks". La cervecería L'Artesana, en La Felguera, celebra con esta fiesta su décimo aniversario.