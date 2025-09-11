"L’últimu", el nuevo disco del Coro San Andrés, se presenta este viernes en la Feria de Muestras de San Martín

El Coro San Andrés "Sergio Domingo" de El Entrega presenta este viernes 12 de septiembre, a las 18.30, su último trabajo, "L’últimu", en el marco de la Feria de Muestras de San Martín, Femex, en el parque del Florán. El diseño del álbum ha sido realizado por el dibujante y Premio Nacional del Cómic, Alfonso Zapico. Contiene temas como "No le daba el sol" o "Romanza marinera".