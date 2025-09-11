Mercadillo de segunda mano en Mieres por la Semana de la Movilidad

El Ayuntamiento de Mieres organiza el próximo 20 de septiembre, coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad y e un mercadillo de segunda mano. Se incluye en el programa de actos para sensibilizar y promocionar la movilidad sostenible y potenciar el uso del transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie y, en general, promover la sostenibilidad en todos los ámbitos de nuestra vida diaria. Con este objetivo se está cerrando la programación de actos que ya tiene dos citas marcadas en el calendario para el sábado 20 de septiembre. Un día en el que las concejalías de Medio Ambiente, Comercio y Juventud e Infancia organizarán el mercadillo de segunda mano para particulares. Una cita que pretende concienciar sobre la importancia de reutilizar y promover formas de consumo sostenible ofreciendo un espacio para ofrecer lo que ya no se utiliza y poder darle una segunda vida.

El mercadillo, con 25 puestos, cinco de ellos reservados para jóvenes entre 16 y 30 años, se instalará en el parque Jovellanos el sábado 20 de septiembre, de 12 a 20 horas y las personas interesadas en utilizar uno de los puestos ya pueden inscribirse en la página web del consistorio

Talleres

Además del mercadillo, ese día se organizarán dos talleres en el parque Jovellanos dirigidos a niños y adolescentes que, bajo el lema "Vuelta al cole de manera sostenible", permitirá que los participantes creen sus propios estuches y carpetas reutilizando materiales. Habrá dos talleres divididos por edades, de 11.30 a 13 horas será el dirigido a niños de 5 a 10 años y de 17.30 a 19.00 horas para adolescentes de 11 a 16 años. Para inscribirse en estos talleres es necesario llamar al teléfono 985 46 62 62 en horario de 9 a 14 horas.