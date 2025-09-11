Nuevo pavimento y aceras, una rotonda y la reforma de la red de aguas: así será la remodelación de la avenida de Gijón, en Langreo

El Ayuntamiento de Langreo anunció ayer que "iniciará próximamente" las obras de reurbanización de la avenida de Gijón, en La Felguera, con un plazo de ejecución de cuatro meses. Los trabajos tienen "como objetivo dar continuidad a la futura urbanización de los terrenos liberados por el soterramiento, integrando plenamente esta zona en la ciudad", señaló el gobierno local.

El proyecto incluye intervenciones en aproximadamente tres kilómetros de recorrido. La actuación principal será la reordenación del tráfico rodado en la avenida de Gijón con una nueva isleta en el entronque con la calle General Elorza y una rotonda en el cruce con Alfonso Argüelles, que permitirá "moderar la velocidad y mejorar la seguridad vial". Se construirán también nuevas aceras en la calle General Elorza y en Alfonso Argüelles, en un tramo en el que carece de ellas. Se sustituirán barandillas y se renovará el pavimento.

Durante el transcurso de estas labores, que incluirán la renovación completa de los pavimentos, se procederá a la reforma parcial de las redes de abastecimiento y saneamiento, y se instalará una nueva red de recogida de aguas pluviales que sustituirá a la actual cuneta abierta situada en el lado este de la Avenida de Gijón.

Suministros

“Este proyecto va a convertir lo que hoy en día es una travesía en una vía urbana más. Además, se va a intervenir en la mejora de todos los suministros de agua, electricidad y saneamiento y se dará accesibilidad, mediante una nueva acera, a la calle Alfonso Argüelles”, señaló José Antonio Cases, concejal de Urbanismo.