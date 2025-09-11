Ojo de Buey, la belleza turbadora

Es un imponente capricho geológico en el macizo de Peña Mea, en ese concejo de Laviana que debería promocionar más como icono turístico y gusto por lo propio. Conozco esa formación pétrea desde niño, cuando subía con mi padre y miembros del grupo de montaña Peña Mea lavianés tras alcanzar el picu y descender unos metros hacia Pelúgano y su campa imposible. Siempre me pareció ese Ojo de Buey como un monumento natural cargado de magia y sentimiento.

Mi padre, un día de historia montañera por ese enclave, me prometió que me iba a regalar ese dibujo geológico para guardarlo con amor y fuerza en mi mente infantil. Ya sé que esta promesa era en sentido figurado y con la intención de no seguir insistiendo en una petición con pocos visos de prosperar. En ese tiempo me sentí muy dichoso por saber que mi querido Ojo de Buey iba a ser mío, sólo mío.

Hoy sigo pensando en esa formación altanera de tintes espirituales y legendarios y en verdad la tengo como propia y apenas se lo cuento a mis próximos, por eso de perder la potestad de una propiedad con ensueño. Toda esa conformación granítica que supone Peña Mea y entornos es un poco historia de mi vida montañera en tiempos juveniles, en aquellas ascensiones de obligado cumplimiento para cumplir con el precepto de buen lavianés y tocar el techo del concejo con bravura y esfuerzo deportivo.

Y es que alcanzar la cumbre de Peña Mea desde Entralgo o Tolivia a través de les Campes y la emblemática campa Doñango es vivir un momento de salud mística, de sensaciones terapéuticas, de instantes de levitación, de fuerza sanadora, de altura de miras. Sin miedo a exagerar es sentirse en el séptimo cielo. Bien lo saben Pipo García-Jove, Laureano Fonseca, Manolo Arrieta, Constan Álvarez, Fernando Pandiella,Eloy Coto y los entusiastas de La Pegarata, que subieron muchas lunas hasta la cima de la totémica Peña Mea.

Y el Ojo de Buey, mi leyenda pétrea, les abría sus brazos de peñasco solemne para recibirlos como héroes en una salutación de fiesta y evocaciones. A mi padre y a Vicente “Caliente”, el homenaje íntimo por sus orientaciones en los infinitos caminos por la montaña de nuestros sueños.