Ante el suicidio (con Asturias a la cabeza de la tasa nacional), prevención: estas son las señales de alerta y la forma en que se debe actuar

Los datos son escalofriantes. Asturias se sitúa, con casi un índice del 14 víctimas por cada 100.000 habitantes, a la cabeza del país en personas que se quitan la vida. La delegación regional del Teléfono de la Esperanza, una ONG que opera a nivel mundial, presentó la pasada semana en Mieres esas cifras. La salud mental, y por ende el suicidio, era hasta hace bien poco un tema tabú. Pero con una sociedad cada vez más concienciada de la importancia de cuidar la mente, atajar o detectar posibles casos de personas que no estén pasando por un buen momento y a las que les pase por la cabeza quitarse la vida es clave para poner solución al problema. Así lo entienden los expertos y la psicóloga Gemma Mateo, que trabaja en la Delegación del Caudal de la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Asturias (Afesa), pone sobre la mesa varias pautas, con la escucha activa y el diálogo como puntas de lanza.

La profesional señala que hay señales de alerta que cualquier persona puede detectar en su entorno. "Hay acciones que pueden advertirnos de que alguien está en riesgo", indica, para agregar que a nivel conductual, algunos signos pueden ser "cambios de bruscos en el estado de ánimo, como la irritabilidad, el llanto o una tristeza generalizada, el retraimiento social, la pérdida del interés en sus aficiones o el aumento de riesgos, con un inicio o aumento en el consumo de alcohol o sustancias".

Gemma Mateo, psicóloga de Afesa en la Delegación del Caudal. / A. Velasco

Además, la psicóloga explica que si a esos cambios en el comportamiento, "se suman sentimientos y verbalizaciones como que la idea de vivir sea un sufrimiento muy grande y que no tiene fin, tener sentimiento de estar superado por su situación vital, la sensación de ser un problema o una carga constante para familiares, amigos y pareja, o un sentimiento de desconexión con los demás que se traduce en soledad y desamparo", la situación puede volverse de riesgo vital para las personas.

Actuación

Ante la pregunta de qué es lo que se puede hacer ante la sospecha de que alguien está en riesgo, Gemma Mateo da una serie de pautas. "Hay que mostrarse cercanos y disponibles, escuchar de manera empática, sin minimizar el dolor de la persona", apunta, para agregar que lo idea sería "recomendar y animar a la persona que está en esa situación a buscar ayuda profesional y, en casos urgentes, contactar con los servicios de emergencia". "Hay que asumir que no vamos a tener todas las respuestas, pero lo esencial es acompañar, pedir ayuda y actuar", señala. Y agrega que "muchas veces esas son las primeras verbalizaciones que hace una persona respecto a su sufrimiento o a cómo se está sintiendo y no podemos dejarlo pasar, ya que conocer las señales de alerta, puede salvar vidas".

No es fácil detectar un caso de posible suicido, ya que "muchas personas atraviesan momentos de sufrimiento intenso y sienten que no pueden expresarlo por miedo a ser juzgadas, por eso conviene abrir el tema con respeto y sensibilidad para ayudar a quienes lo necesitan y buscan apoyo antes de llegar a una situación límite", indica la psicóloga, para agregar que "resulta prioritario abordar la prevención del suicidio puesto que constituye un problema de salud pública de gran magnitud, con un importante impacto social, familiar y emocional.

Prevención

"Los profesionales trabajamos en su prevención a través de la detección temprana de factores de riesgo (presencia de situaciones de desesperanza, aislamiento social, conflictos interpersonales, experiencias traumáticas, problemas de salud mental, intentos previos, etc.), el fortalecimiento de los factores de protección (contar con una red de apoyo sólida, mantener un proyecto vital significativo, disponer de recursos de afrontamiento adaptativos, acceso a servicios de salud mental de calidad, etc.) y la promoción de la salud mental", explica Mateo. "Abordarlo de una manera abierta y libre de estigmas es una estrategia esencial para reducir la incidencia y mejorar la calidad de vida de las personas en riesgo", indica la profesional.

Por último, la psicóloga de Afesa-Caudal señala que "las estrategias de prevención más eficaces son aquellas basadas en un enfoque integral y que incluyan programas de sensibilización comunitaria, capacitación de los profesionales sanitarios en la detección temprana de conductas suicidas, mejora en la accesibilidad a los servicios de salud mental, intervenciones psicoterapéuticas y seguimiento cercano tras un intento de suicidio". "La prevención es una tarea colectiva, resulta crucial reducir el estigma asociado a la salud mental, ya que constituye una barrera significativa para la búsqueda de ayuda", apuntó, para rematar: "Hay que insistir en la importancia de no trivializar las señales de alarma y de promover un acompañamiento empático y profesional".