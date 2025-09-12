El uso de la bicicleta coge impulso desde el aula en San Martín: los institutos promoverán su uso como medio de transporte

El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio acogió este jueves, en el marco de la Feria de Muestras de San Martín, la presentación del programa BiciColef, una iniciativa con la que se pretende "promocionar la movilidad saludable en los institutos de educación secundaria", en el alumnado de entre 12 y 16 años. La iniciativa, que arranca este curso escolar, comenzará por San Martín del Rey Aurelio y continuará en otros centros educativos asturianos.

Para calentar piernas, el programa tendrá su previa en la feria, durante este fin de semana, con talleres sobre seguridad vial en bici, cursos de reparación de bicicletas y una ruta recorriendo los diferentes puentes industriales del municipio. Con el inicio del curso escolar, "en un breve plazo de tiempo", el programa se desarrollará en los institutos del concejo (IES Virgen de Covadonga e IES Juan José Calvo Miguel), donde se pondrá a disposición del alumnado el uso de unas treinta de bicicletas. También se dará formación al profesorado de educación física, entre otras actuaciones, para favorecer el uso de la bicicleta como medio de transporte.

Este proyecto surge fruto de un convenio entre la dirección general de la Agenda 2030 del Principado y el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física de Asturias (COLEF) con la colaboración de la dirección general de Deportes, también del Principado.

En la presentación de este jueves participó el director general de Agenda 2030, Juan Ponte, que comentó que el programa BiciColef "se enmarca dentro del cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad social, medioambiental y económica que contempla la Agenda 2030". Estuvo acompañado por Manuela Eleazar, responsable regional de Deportes, que subrayó "los valores de la actividad física y su relación directa con la salud y el bienestar de las personas".

El alcalde, José Ramón Martín Ardines, valoró "muy positivamente" el programa, que entronca "con los objetivos de promoción de la actividad física y el deporte" que se está intentando llevar a cabo desde el Ayuntamiento, "con multitud de actividades, en favor de la mejora de la calidad de vida".

Finalmente, también intervino Hugo Castellano, decano del COLEF. Recalcó "la importancia de este programa, que persigue promocionar entre los estudiantes la movilidad activa". Impulsar el uso de la bicicleta dentro de los centros educativos consideran que puede servir para que acabe utilizándose también fuera de los muros escolares, como medio de transporte habitual.