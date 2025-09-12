Los clubes de esquí de Pajares defienden el uso de la estación todo el año como centro turístico: "Tiene inmensas posibilidades"

Los clubes de esquí de la estación de Valgrande-Pajares celebran este sábado, a mediodía, la XI edición de "Pajares en verde", una actividad que ayuda a la regeneración ambiental del entorno del complejo invernal. En esta ocasión se plantarán un total "de 100 pinos silvestres en la zona próxima a la zona baja de la pista del Tubo".

Participan en la jornada los clubes Ski Club Elit Mirios, Club Cuitu Negru, Pajares Ski Club, Club Alpino Peñaubiña y Club Camposki, con la colaboración de la propia estación. Con esta iniciativa "reafirmamos el compromiso con el medio ambiente y con el cuidado de las pistas" que disfrutan durante el invierno. "Se persigue así concienciar a los jóvenes esquiadores de la importancia de cuidar el medio dónde ellos se divierten, entrenan, reciben sus clases y dónde en definitiva disfrutarán más cuanto más cuidado lo encuentren", señalaron los organizadores.

También subrayaron que "esta jornada viene a ser una prueba más de las inmensas posibilidades que ofrece la estación en toda época del año. Con una telecabina de última generación, se espera ya por el inicio de los trabajos de la fase 2 comprometidos por la Consejera para este otoño. Entre otros, se dotará a la estación de una extensa red de caminos y miradores que harán la montaña accesible a todo tipo de personas con independencia de su forma física".