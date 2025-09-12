La Feria de Muestras de San Martín se estrena con cuarenta expositores y "expectativas altas de ventas"

Al ritmo de la gaita y el tambor, con cuarenta expositores y con unas "expectativas altas de ventas". Así echó a andar, este viernes a mediodía, la galería comercial de la Feria de Muestras y Exposiciones de San Martín del Rey Aurelio (Femex), instalada en el polideportivo de El Florán. La cita cuenta con la participación de comercios, asociaciones y entidades públicas y privadas, que ofertarán sus productos y servicios a lo largo de todo el fin de semana. También habrá actos culturales, deportivos y lúdicos. Y una feria de artesanía, con una veintena de participantes, en el parque de El Florán.

Nardo Hevia, Viti Pardeiro y Mario Álvarez, en la zona de automoción.. / M. Á. G.

La apertura de la jornada inaugural, amenizada con la actuación del grupo folklórico L’Esperteyu, contó con la visita, como invitados, de miembros de la Asociación de pensionistas de Ribadesella, que no perdieron detalle. Fue el caso de Lucas del Río: "Está todo muy bien montado, no conocíamos la feria y hay buen material". Lo mismo opinaba, a su lado, Rosa Blanco. "Está estupendo, hay aquí unos embutidos que apetecen todos. Tienen una pinta bárbara, pero me falta recorrer el resto de la feria. Después hay comida y baile y hay que coger fuerzas", bromeó Blanco.

Susana Antuña, a la izquierda, muestra un bolso a Ángeles Jiménez. / M. Á. G.

Al otro lado del improvisado mostrador estaba Yefry Pérez, gallego residente actualmente en Blimea que se dedica a la venta ambulante de embutidos y quesos. "Este es el primer año que venimos y las expectativas de ventas son buenas. Da buen tiempo y esperamos que esté animado". Madoré González y Susana Tuero, llegadas desde Candás, tienen una tienda online dedicada a la moda juvenil y complementos. También en su primera vez en Femex. "Nos enteramos de que existía esta feria por una amiga que trabaja en el Ayuntamiento de San Martín. Llevamos poco tiempo, pero ya hemos hecho alguna venta", indicó González.

Madoré González y Susana Tuero. / M. Á. G.

Los sectores

La recepción institucional a los miembros de la Asociación de Pensionistas de Ribadesella / M. Á. G.

En la feria hay expositores de alimentación, moda, calzado, complementos, maquinaria agrícola, menaje y muebles, entre otros sectores representados. Junto a ellos, hay stands institucionales de entidades como Cogersa, Cadasa, Grupo Hunosa, Turismo Asturias o el Servicio Público de Empleo, que darán difusión de sus servicios.

Pese a que existen expositores comerciales llegados de fuera, hay una amplia participación de negocios del concejo, como el que Susana Antuña regenta en El Entrego, una librería, papelería y tienda de regalos que "también trabaja bolsos y bisutería". "Ya he venido otros dos años y la experiencia fue muy buena, salimos muy contentos. El domingo por la tarde se para un poco, pero el resto del tiempo viene bastante gente". Una de sus clientas este viernes fue Ángeles Jiménez, vecina de Blimea. "Suelo venir siempre porque hay productos de muy buena calidad y los comerciantes que se instalan son muy agradables. Creo que hay que apostar por el comercio de cercanía".

Como novedad en los sectores presentes, se reincorporó este año el automóvil, tras algunas ediciones ausente. Hay expuestos vehículos nuevos, de ocasión y de kilómetro cero. "Esperamos que haya animación el fin de semana y poder cerrar alguna operación. Es un buen escaparate para mostrar los coches que tenemos", señaló Viti Pardeiro, que cuenta con un concesionario en el polígono industrial de Riaño.

La inauguración oficial corrió a cargo del alcalde, José Ramón Martín Ardines; el director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores del Principado, Enrique Rodríguez Nuño; y la directora del área de Asesoramiento y Emprendimiento de la Cámara de Comercio de Oviedo, Sonia Fernández.

"Gran optimismo"

Martín Ardines indicó que las previsiones para la feria son "de gran optimismo". "Incluso el tiempo parece que va a acompañar y vamos a tener un maravilloso fin de semana para que la gente de San Martín, del Valle del Nalón y del resto de Asturias puedan venir a Femex a disfrutar de todas la actividades que tenemos organizadas. La expectativa es mejorar respecto al año pasado y de cara al futuro". Y añadió: "Hemos pospuesto la fecha unos días porque algunos comerciantes nos dijeron que les venía mejor así y esperamos haber acertado".

Enrique Rodríguez Nuño resaltó que "esta feria ya es un clásico en la región y esta iniciativa de hacerla inclusiva e invitar a asociaciones de personas mayores es un acierto. Hay que promover el envejecimiento activo".

Sonia Fernández, por su parte, resaltó que Femex "dinamiza el tejido empresarial de San Martín y esperamos seguir creciendo con este tipo de iniciativas". Aludió también al repunte de población en San Martín, que ha ganado 429 habitantes desde finales de 2023. "Buscamos que el comercio se mantenga vivo y crezca. Y que la gente joven o la gente que viene se haga cargo de esas oportunidades comerciales que van a surgir".

La feria se puede visitar durante el fin de semana en horario de mañana de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Para animar las visitas, un tren turístico desplaza de manera gratuita a la feria a vecinos y visitantes desde Blimea, Sotrondio y El Entrego, viernes y sábado, en horario de mañana y tarde. El sábado se disputa una marcha-carrera solidaria en apoyo de la asociación ELA Asturias, a partir de las 12.30 horas y, por la tarde, habrá un concierto de "Petit Pop" a partir de las 19.00 horas.