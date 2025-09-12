El oso afianza su expansión en las Cuencas con hembras reproductoras a ambos lados de la autopista del Huerna

El oso "Goloso" –el plantígrado grabado por la cámara de un apicultor merodeando junto a sus colmenas en Xomezana de Arriba (Lena)– no es el único "inquilino" de los montes de las Cuencas. Los expertos constatan que, en los últimos años, se ha producido una "expansión evidente" y una consolidación de las Cuencas como corredor de paso entre los núcleos de población occidental y oriental. La Fundación Oso Pardo va más allá y sostiene que ya no es necesario hacer la tradicional división entre esas dos subpoblaciones. Para este colectivo, la integración ya es plena, "como demuestra el hecho de que ya se haya constatado la presencia de hembras reproductoras a ambos lados de la autopista del Huerna", en el concejo de Lena.

Así lo expresa Guillermo Palomero, presidente de la entidad. "Ya se puede hablar de una sola población porque hay un tránsito habitual de osos y de genes", señala. La AP-66 ha dejado de ser un obstáculo y es habitual el paso de los plantígrados de un lado a otro de la calzada por las montañas sobre los túneles principalmente y, en menor medida, por los pasos de fauna habilitados. "También pasan atravesando la carretera, como demostraron los dos atropellos que hubo en los últimos meses tanto en Asturias como en León. Esto se produce, entre otras cosas, porque el vallado en muy bajo y no supone un problema para los osos. Entendemos que sería algo a revisar tanto para la protección de los propios osos como para la seguridad de los conductores", expresó Palomero.

Mayor territorio

El presidente de la Fundación Oso Pardo expuso que hay "hembras reproductoras ambos lados de la carretera", y que va aumentando el territorio que abarca los machos en sus viajes de exploración. Indicó que estos últimos ya llegan cerca de la costa por el noroeste asturiano, hasta Portugal a través de León, y al norte de Burgos desde la montaña palentina.

También destaca la expansión de la especie, por las Cuencas y por la región en general, Pepín Tuñón, director de la Fundación Oso de Asturias. "Ya desde el verano pasado se ha constatado la reproducción de osas en Lena, algo que no se producía desde hace décadas. Con los machos hay una itinerancia mayor, pero las hembras suelen quedarse cerca del territorio de sus madres y esa expansión es más limitada". Y añadió: "No recorren treinta kilómetros pata tener a sus crías. Es un proceso más progresivo, como si fuera una mancha de aceite".

Tuñón argumentó que "tenemos constancia de la presencia de osos, cada vez mayor, en concejos como Mieres, Riosa o Morcín, pero es importante que ya haya esa constatación de hembras reproductoras en Lena porque muestra una expansión del territorio". También existen pruebas del crecimiento de la especie en la zona alta del valle del Nalón, con una presencia cada vez mayor de ejemplares de paso: "Y hay constancia, por el seguimiento que se hace, de la plena adaptación de la osa ‘Cova’, que fue soltada el pasado año en el parque de Redes".

Reintroducción

Ese esbardo fue rescatado en la primavera de 2024 en la carretera AS-311, en Yernes y Tameza, con solo 1,9 kilos de peso y tres meses de edad. Pudo haberse separado accidentalmente de su madre durante la época de celo de los osos. El ejemplar fue soltado el pasado octubre en Caso. El último censo cifró en 370 los ejemplares que componen la población osera en la Cordillera. De estos, 250 se sitúan en la subpoblación occidental y 120 en la oriental. Por comunidades, Asturias tendría un 35% de la población, unos 131 ejemplares, si bien es un cálculo complejo por el desplazamiento de los osos.