"A un solo ritmo", música y deporte solidario el domingo

"A un solo ritmo" es el título de la jornada solidaria que se organiza por cuarto año consecutivo a favor de los menores que son víctimas de la violencia de género. Se celebrará el domingo 14 de septiembre, en el polideportivo de Riaño. Con los fondos recaudados se proporcionarán libros de texto y material escolar, además de ropa y apoyo educativo, a los chavales. La asociación organizadora, "A todo ritmo", ofrecerá una master class de zumba y de ciclismo indoor, talleres de baile y música en directo. Todo ello por 15 euros, que incluye camiseta y avituallamiento. En la imagen, la presentación de la jornada, en el Ayuntamiento langreano.