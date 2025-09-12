En San Martín se celebra el gran escaparate comercial del valle

La galería comercial de la Feria de Muestras y Exposiciones de San Martín del Rey Aurelio (FEMEX) abre este medio día sus puertas al público desde el polideportivo de El Florán. Allí se citarán 40 expositores participantes, entre comercios, entidades públicas y privadas y asociaciones, que ofrecerán sus mejores productos y servicios durante todo el fin de semana.

La inauguración de la feria comercial tendrá lugar a las 13.00 horas a cargo del alcalde, José Ramón Martín Ardines, acompañado por la Corporación Municipal, Gobierno del Principado y Cámara de Comercio. Una delegación de pensionistas de Ribadesella que serán invitados de honor de esta edición también comparecerán en la inauguración. Amenizará la apertura la actuación del grupo folclórico L’Esperteyu.

Tras el saludo y bienvenida, las autoridades visitarán los stands, donde destaca una alta participación de los comerciales del municipio. Alimentación, moda, calzado, complementos, detalles, maquinaria agrícola, menaje y muebles o automoción son algunos de los sectores representados.

Marcha por la ELA, el año pasado / Cedida a LNE

Junto a ellos, otros stands institucionales como Cogersa, Cadasa, Grupo Hunosa, Turismo Asturias o el Servicio Público de Empleo, que darán difusión de sus servicios. En los anexos al recinto comercial se ha instalado una carpa polivalente donde acoger actividades.

La feria se podrá visitar en horario de mañana, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Para animar las visitas, un tren turístico desplazará de manera gratuita a la feria a vecinos y visitantes desde Blimea, Sotrondio y El Entrego, hoy viernes y mañana sábado, en horario de mañana y tarde.

La feria de artesanía, en su tercera edición, es otro de los atractivos de la FEMEX. Una veintena de artesanos, procedentes de diferentes concejos, se instalarán en el parque de El Florán y ofrecerán su mejores productos hechos a mano.

Hoy destaca en la agenda de la feria la tertulia feminista de Les Rosalíes, con la charla ‘Ciudadanía y Derechos Fundamentales’, la presentación del nuevo programa de actividades deportivas, servicio de ludoteca y guardería y el concierto de ‘Grupo Malvís’.

Certamen de ganado / Cedida a LNE

Mañana, sábado, son imprescindibles la segunda semifinal de bolos, la marcha-carrera no competitiva ELA Asturias, a partir de las 12.30 horas, la presentación del libro ‘El pesu de la nieve’, de Pablo Rodríguez Medina, el taller de seguridad vial y el concierto de Petit Pop.

El domingo, la programación contempla el Certamen de Ganado número 73, una ruta en bici por los puentes industriales, la actuación de La Bandina Valle del Nalón, o la presentación del libro La Sidra, de Ondó Caballero. También habrá cata, corderada, bolos, teatro y fiesta infantil.

La programación al completo se puede consultar en la página web www.ferisanmartinonline.com y en www.smra.org