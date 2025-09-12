Los semáforos de una emblemática plaza de Langreo, en ámbar para chequear si son prescindibles: "Vamos a ver cómo funciona y si se puede mantener el tráfico así"

La remodelación de la plaza La Salve de Sama –completada a falta de la colocación del mobiliario– no solo supondrá un renovación urbanística de uno de los espacios más emblemáticos de Sama. También se traducirá en una nueva regulación del tráfico. Al menos de momento. El gobierno local, una vez ejecutada nueva isleta interior y pintadas las marcas viales, ha decidido dejar fuera de servicio provisionalmente los semáforos de la zona, con el objetivo de mejorar la fluidez de la circulación.

El tráfico se regulará solo con los pasos de cebra. Se trata de una medida en fase de pruebas que se consolidará únicamente si se demuestra que obtiene un tránsito idóneo tanto de peatones como de vehículos.

Por ahora han sido eliminados dos semáforos, el que regulaba el acceso a la calle Dorado y el que estaba a la altura de la Casa Sindical, y el resto están apagados, solo con la luz ámbar operativo, para alertar a los conductores de que circulen con precaución. Esta medida se ha aplicado tanto en los dos semáforos que confluyen con la avenida de la Constitución y la calle Torre de Abajo como en los cruces con las calles Cervantes, Dorado y Ramón y Cajal.

"Estamos probando a ver si se puede mantener la circulación sin semáforos o si hay que dejarlos", señaló el alcalde de Langreo, Roberto García: "Si el tráfico puede regularse así, lo dejaremos. El problema es que los conductores somos, y me incluyo, poco respetuosos con la gente que está esperando en los pasos de peatones. Todos vamos con prisa y, a veces, hacemos a la gente esperar mucho tiempo, de la misma forma que un peatón puede esperar a que pase un coche y tampoco pasa nada". Y concluyó: "Vamos a ver cómo funciona y si se puede mantener el tráfico así".

Autobús

El regidor langreano expuso que también se está calibrando la forma en la que está afectando el cambio de las paradas de autobús. En sentido La Felguera, la parada ha pasado a estar a la altura de la confluencia con la calle Ramón y Cajal. Y en sentido Ciaño, a la altura de la Casa Sindical.

"Estamos mirando el tema de los autobuses para ver si pueden dar bien la curva, si las paradas están bien organizadas. Estamos mirando cómo encaja esa reordenación o si hay que perfilar algún arreglo más", concluyó Roberto García.

La parte fundamental de la transformación de La Salve ha sido la sustitución del antiguo muro que separaba los dos sentidos de la circulación por una isleta central más amplia, que cuenta con dos nuevos pasos de cebra para conectar el nuevo espacio con el resto de la trama urbana.