Las tres niñas de la zona rural de Lena que quedaron sin transporte escolar volverán a clase el lunes

Las tres niñas de Bendueños y Llanos de Somerón, en el concejo de Lena, que este año se habían quedado sin transporte escolar para acudir al instituto podrá empezar a clase el lunes. A primera hora de la tarde de este jueves, las familias afectadas informaron de que habían recibido un solución por parta del Principado.

Con ello, quedó desconvocada la concentración de protesta programada para poco después, a las 16.30 horas, frente al centro educativo de las menores, el IES Santa Cristina de Lena. Esa cita estaba respaldada por la Asociación de Madres de Padres (AMPA) y estaban llamados a ella todos los vecinos de Lena que quisieran apoyar la reivindicación.

Las familias de las menores indicaron que la Dirección General de Transporte "nos ha comunicado, a falta de otras formalidades, que las alumnas dispondrán de transporte escolar a partir del próximo lunes y que desde el IES Santa Cristina nos concretarán la puesta en marcha del servicio".

Los afectados también mostraron su "agradecimiento a toda la comunidad educativa, vecinos, asociaciones de madres y padres de alumnos y a todas las administraciones implicadas, local y autonómica, por el apoyo y trabajo para la resolución del problema".

Solución

El padre de una de las alumnas afectadas, Pablo Sánchez, indicó su satisfacción ante el hecho de que "finalmente ya quede todo solucionado porque nuestras hijas no han podido ir a clase en toda la semana y estábamos deseando que esto se arreglase".

El problema había surgido después de que, según indicaron las familias, el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) explicara que la ruta para llevar a sus hijas a clase había salido a licitación en dos ocasiones sin que se presentara nadie al concurso.

Aparecieron después taxistas que estarían dispuestos a hacer la ruta y que en su momento no se enteraron de la licitación del CTA.