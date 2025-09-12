A la venta las entradas para el espectáculo del cómico Agustín Jiménez

El Ayuntamiento de Mieres, a través de la concejalía de Cultura que dirige Nuria Ordóñez, está ya cerrando la programación cultural para el último cuatrimestre del año. Una de las citas más destacadas será la actuación del cómico Agustín Jiménez, el próximo 8 de diciembre, en el auditorio Teodoro Cuesta. Las entradas salen a la venta hoy viernes 12 de septiembre.

Agustín Jiménez presentará en Mieres su espectáculo "Generacional". Estará él solo, con su micrófono, abordando todo tipo de temas desde su particular visión en un show en el que la improvisación también es protagonista. Las entradas desde las 10 horas, en giglon.com.