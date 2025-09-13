Barbón, arropado por los líderes socialistas del Caudal: "Si Madrid invirtiera como Asturias en sanidad pública, gastaría 4.000 millones más"

El presidente del Principado y líder de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Adrián Barbón, abrió este sábado el curso político en la comarca del Caudal con un encuentro de simpatizantes y afiliados socialistas celebrado en el área recreativa del Llosalín de Bueño, en Ribera de Arriba. En el acto, Barbón alertó sobre el crecimiento de la extrema derecha, colocó al PSOE como el partido "moderado que defiende la democracia, frente a la intolerancia y el miedo" y llamó a lo s participantes a "recuperar a los jóvenes".

En el acto, además de Barbón, estuvieron los alcaldes de Ribera (Tomás Fernández), Riosa (Roberto Álvarez) y de Aller (Juan Carlos Iglesias), además de los líderes del PSOE en Mieres, Lena y Morcín, las agrupaciones de la comarca del Caudal. Barbón subrayó en el acto también la necesidad de "seguir apostando por lo comunitario", con la sanidad y la educación pública al frente. "Si Madrid invirtiera como Asturias en sanidad pública, tendría que dedicarle 4.000 millones de euros más", recalcó.