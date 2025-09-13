El Batán Recovery de Hunosa se une al clúster de empresas por la minería sostenible

Hunosa, a través de su planta Batán Recovery, se incorpora al Clúster Nacional para la Minería Sostenible y Servicios Asociados de la Península Ibérica (ISMC). Se trata, tal y como han explicado desde Hunosa, de una «alianza estratégica que reúne a empresas, centros tecnológicos y entidades vinculadas al desarrollo de una minería innovadora, responsable y respetuosa con el medio ambiente». La adhesión de la compañía «refuerza su compromiso con la economía circular, la transición energética y la búsqueda de soluciones avanzadas para la valorización de recursos y residuos industriales».

ISMC reúne a más de 90 socios, entre los que figuran más de 70 empresas, además de universidades y centros de investigación. Entre todos ellos «suman más de 2500 empleados, dedicados a la industria de la minería y sus servicios asociados».

El clúster impulsa el desarrollo de «nuevos productos, procesos y servicios, en la que los recursos naturales se utilicen de manera inteligente y eficaz». Con ese mismo objetivo, subraya Hunsa, el lavadero de carbón de Batán se transformó hace dos años «en Batán Recovery, extendiendo su línea de negocio a la revalorización de subproductos de la industria primaria, recuperando materias primas y mineras». n