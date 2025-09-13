Una exposición que chequea el estado del planeta, la nueva apuesta cultural para el Pozu Santa Bárbara
El audiovisual de los británicos ScanLab Projects "Pulse of the Earth" podrá verse del 15 de octubre al 7 de enero en el espacio expositivo de Turón
Las fiestas de Los Mártires tendrán "Tekilazo"
Mieres presentó su programación cultural hasta finales de año
Si por algo ha apostado en los últimos años el Ayuntamiento de Mieres es por dar un impulso a la programación cultural. Con este mismo ánimo, la nueva concejala del ramo, Nuria Ordóñez, presentó en el Consistorio el calendario de actividades previsto hasta final de año. Hay varias fechas marcadas ya en rojo. Una de ellas, el 15 de octubre, con la inauguración de la nueva exposición internacional del Pozu Santa Bárbara, convertido ya en referente del arte moderno en Asturias. En esta ocasión, será el estudio londinense ScanLab Projects el que presente su instalación audiovisual "Pulse of the Earth", en la que se reflexiona sobre el estado del planeta. Podrá verse hasta el 7 de enero.
Otra fecha marcada en rojo será el 6 de noviembre, con una nueva edición del Festival Fiasco, que inaugurará Bob Pop con un espectáculo, con entrada libre. Pero habrá mucho más: las fiestas de los Mártires (26 al 28 de septiembre, con "Tekilazo"), jornadas sobre el pueblo gitano, Ochobre Folk, Jornadas de la Montaña, el Memorial Silvino Argüelles de canción asturiana, las actividades feministas del 25-N o toda la programación navideña, que empezará con el encendido del alumbrado, el 5 de diciembre.
Nuria Ordóñez aseveró en la presentación que la intención del gobierno local es la de ofrecer "una programa con actividades de calidad, con pluralidad, para todo tipo de intereses".
Mártires
El mes de septiembre terminará con la fiesta de Los Mártires de Valdecuna, declarada de Interés Turístico Regional. Se celebrará entre el viernes 26 y el domingo 28, y la pregonera será la exconcejala de Cultura y vecina de la zona Rocío Antela. Ese primer día contará con la actuación de la orquesta de moda en Asturias, "Tekila". La gran romería será el sábado.
El 3 de octubre se abrirá una exposición en el Atenéu de Turón sobre los 100 años de historia del CD Turón; 9 de octubre se inaugurará otra exposición sobre el centenario del colegio Aniceto Sela, y del 10 al 12 de septiembre tendrán lugar las jornadas del Ochobre Folk.
Ya el día 15 de octubre, y hasta el 7 de enero, podrá verse en el Pozu Santa Bárbara la muestra "Pulse of the Earth". Los británicos ScanLab Projects ofrecerán una instalación audiovisual que la edil de Cultura calificó como una "experiencia inmersiva, que seguramente no dejará indiferente a nadie". Habrá siete visitas guiadas a esta nueva muestra internacional en el espacio expositivo del valle de Turón, en fechas que se irán anunciando progresivamente. El horario de visita de la nueva exposición será de miércoles a viernes, de 16.30 a 20.30, y sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.30.
El programa Caja de Resistencia para espectáculos o artistas censurados en distintas partes de España seguirá con la representación teatral y de danza "18.08.36 Bernarda", de Lola Eiffel Company, el 19 de octubre.
Festival Fiasco con Bob Pop
El Festival Fiasco regresará a Mieres entre el 6 y el 9 de noviembre, con "La inclusión" como tema principal, y como lema, "Aquí no sobra nadie". Iniciará el festival un monólogo, "Hablar no sirve de nada", de Bob Pop (ya estuvo en Mieres en febrero del año pasado). Será, con entrada libre, en el auditorio Teodoro Cuesta. Al día siguiente será la Gala de la Inclusión, dirigida por la presentadora y actriz Patty Bonet . El sábado 8 de noviembre se presentará el libro "La asturianita", de Pilar Sánchez Vicente y el domingo 9 podrá verse la película "Sorda", de Eva Libertad.
Ya el domingo 23 de noviembre será el tradicional Memorial Silvino Argüelles de canción asturiana, y en las jornadas previas al 25N habrá todo tipo de talleres, proyecciones y representaciones contra la violencia de género.
En diciembre, el alumbrado navideño se enciende el día 5. El 8 actúa el cómico Agustín Jiménez (entradas ya a la venta) y el mercadillo navideño se abrirá el 19. La visita del Anguleru será el día 21.
