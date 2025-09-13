Herido un motorista polaco que colisionó contra un coche en el puerto de Tarna
El hombre, de 41 años, fue evacuado en helicóptero hasta el Hospital de Oviedo
Un motorista de origen polaco y 41 años resultó herido este mediodía en una colisión contra un turismo. El accidente se produjo en la AS-117, ya en la zona del puerto de Tarna, en el concejo de Caso.
El afectado, que presentaba varias fracturas y policontusiones, fue evacuado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) por el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).
El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 12:54 horas. En la llamada, que se recibió a través del 112 de Castilla y León, se indicaba que un coche y una moto habían colisionado y que el motorista estaba herido. El Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) solicitó la intervención del equipo de rescate a bordo de la aeronave medicalizada.
Una vez en la zona, la médica-rescatadora administró analgesia al herido y con la ayuda de los bomberos-rescatadores se procedió a la inmovilización del herido, ya que presenta posibles fracturas en las extremidades, y con el colchón de vacío y la camilla se le porteó hasta el helicóptero. Una vez a bordo se le evacuó al HUCA, donde permanece ingresado
Los integrantes del equipo de rescate dieron por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 15:20 horas.
La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil, al SAMU y al servicio de mantenimiento de la vía.
Las cercanías del puerto de Tarna son una zona peligrosa para los motoristas. Ya el año pasado, un vecino de El Entrego fallecía en la vertiente leonesa del puerto. En ese mismo lugar, en 2019, había muerto otro motorista en accidente.
