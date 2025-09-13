El IES Valle de Turón se especializa en cuidados, una opción de trabajo cada vez más necesaria

El IES Valle de Turón oferta dos Ciclos Formativos de Grado Medio orientados al ámbito de los cuidados: Atención a Personas en Situación de Dependencia y Cuidados Auxiliares de Enfermería. Una formación práctica, con alta empleabilidad, que responde a los retos de una sociedad que demanda cada vez más profesionales con vocación, empatía y compromiso con las personas.

Ciclo Formativo de Grado Medio en Atención a Personas en Situación de Dependencia (APSD). Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad. Formación con impacto social y elevado grado de inserción laboral

Este ciclo forma parte de la oferta del IES Valle de Turón, y prepara a profesionales capaces de mejorar la calidad de vida de personas mayores, enfermas o con diversidad funcional. En un contexto como el asturiano, donde el envejecimiento poblacional marca una tendencia clara, esta formación da respuesta a una necesidad social urgente.

Técnica de Cuidados Auxiliares de Enfermería. / Cedida a LNE

Durante dos cursos académicos, el alumnado combina teoría con 500 horas de prácticas en centros especializados: residencias, centros de día, asociaciones de atención a la discapacidad, centros de apoyo a la integración, servicios de ayuda a domicilio o centros de educación especial. Esta experiencia directa facilita una incorporación ágil al mercado laboral, frecuentemente, en los propios centros de prácticas.

Los futuros técnicos desarrollan competencias en atención sanitaria básica, apoyo emocional, habilidades sociales, intervención domiciliaria, gestión del entorno y uso de recursos comunitarios. Todo ello desde un enfoque centrado en la persona, con valores como el respeto, la autonomía y la dignidad.

Técnica de Atención a Personas en Situación de Dependencia. / Cedida a LNE

Entre las salidas profesionales se encuentran técnico/a en instituciones sociales, asistente personal, auxiliar de ayuda a domicilio o auxiliar educador/a. También existe la posibilidad de continuar la formación en ciclos de Grado Superior como Educación Infantil o Integración Social, entre otros.

Cuidados Auxiliares de Enfermería. Familia Profesional: Sanidad. Una formación esencial y complementaria

El IES Valle de Turón completa su oferta con el Ciclo de Grado Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería, una titulación consolidada, orientada al trabajo en hospitales, clínicas y centros sociosanitarios, que refuerza su compromiso con la formación en cuidados.

El centro apuesta por la innovación y la proyección internacional, participando en programas Erasmus+, el Aula de Emprendimiento y acciones de orientación laboral.

La formación en cuidados profesionales contribuye al desarrollo de una sociedad más inclusiva, equitativa y solidaria, y prepara profesionales esenciales en el ámbito sociosanitario.

¡Plazas disponibles!