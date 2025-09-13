San Martín se pone en marcha contra la ELA con paso firme: la carrera solidaria para recaudar fondos reúne a trescientas personas

Trescientas personas se pusieron este sábado en marcha en San Martín del Rey Aurelio para colaborar en la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). La carrera solidaria organizada en el marco de la Feria de Muestras y Expositores de San Martín (Femex) supuso un éxito de participación y cumplió el objetivo que se perseguía: sensibilizar a la población sobre la enfermedad y recaudar fondos para investigación.

La salida de la prueba. / M. Á. G.

Desde bastante tiempo antes de la hora fijada para la salida, en el parque del Florán ya había numerosas personas retirando su camiseta naranja. "Solemos venir todos los años, antes cuando era para recaudar fondos contra el cáncer de mama y ahora en apoyo de la investigación de la ELA. Me parece muy buena iniciativa, te anima a hacer deporte con una causa solidaria. Así que es genial", señaló Loreto Vallina, de Blimea, que acudió junto a su hijo Abel, de cuatro años y participante fiel que "ya el año pasado vino en bici y los años anteriores venía en carro".

Concepción Saavedra, en el centro, durante la marcha. / M. Á. G.

María Alonso acudió junto a Mateo y Telma Castaño. "Siempre colaboramos con la causa a la que esté dedicada la carrera. Una enfermedad como esta es algo de lo que no estamos libre nadie. La investigación es la base de la cura de cualquier enfermedad", apuntó.

Los corredores a su paso por Sotrondio. / M. Á. G.

Clara García, representante del Club de Atletismo Valle del Nalón, destacó que "nos hemos reunido más de trescientos corredores para colaborar con la asociación ELA Asturias y ayudar a recaudar fondos para la investigación. Es el tercer año que colaboramos con ellos y contamos con la ayuda de muchos voluntarios que nos ayudan a que la carrera pueda salir bien".

Por parte de la asociación ELA Asturias, su presidenta, María José Álvarez, expuso que "dar visibilidad a la ELA es muy importante y el dinero que se recauda, también. En el caso de San Martín, año tras año nos van echando una mano y además hemos tenido muy buen tiempo".

Ayuda

La marcha contó con la participación, entre otros, del alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, y de la consejera de Salud, Concepción Saavedra, que acudió acompañada por el viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García. Saavedra aseguró que "estamos aquí para acompañar a la asociación ELA Asturias en esta marcha por San Martín del Rey Aurelio porque lo que se pretende son tres objetivos: uno es hacer ejercicio, otro visibilizar esta enfermedad y sensibilizar a la población sobre ella, y el tercera es apoyar la investigación; todo lo que se recaude va a ir hacia ese fin".

La responsable regional también hizo alusión al término de la marcha a las líneas de apoyo promovidas por el Principado. "El Gobierno de Asturias tiene una sensibilidad especial con estos pacientes y con sus familias. Hemos impulsado una ayuda en forma de subvención y este año ya se ha hecho el listado provisional". Y añadió: "Ha habido 82 personas a las que ya se les ha adjudicado, todas ellas con diferentes niveles de dependencia; hay 17 con una dependencia nivel uno, 26 con dependencia nivel dos y 39 con nivel tres. Son en total 1,4 millones y estamos en fase de alegaciones".

También indicó que, en cuanto "se resuelva esta convocatoria ayudas, vamos a hacer una segunda con el presupuesto restante para aquellas personas que no se presentaron en un primer momento, que han sido diagnosticadas ahora o que ha cambiado su nivel de dependencia. El compromiso sigue también en todo lo que es la atención con equipos multidisciplinares dentro del sistema sanitario público, con las últimas terapias para estas patologías y con el apoyo a la investigación".

Empleo

Concepción Saavedra no fue la única consejera del Principado que este sábado pasó por Femex. El titular de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, destacó el "firme compromiso del Servicio de Empleo del Principado con la inclusión sociolaboral". Apuntó también que en la comarca del Nalón más de 1.380 personas desempleadas participan en acciones de orientación laboral en colaboración con diversas entidades. Aludió a la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral (FTSI), que desarrolla el programa PIOME en áreas como limpieza, gestión de almacenes, ofimática y administración de nóminas. En San Martín del Rey Aurelio, la Fundación atiende actualmente a 186 personas.

El consejero de Ciencia elogió el "esfuerzo" en este campo del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, "tercer concejo asturiano que más fondos recibe para políticas activas de empleo", con más de 3,3 millones de euros destinados a planes locales, prácticas municipales, escuelas taller, el programa Joven Ocúpate y otros proyectos de desarrollo. "San Martín es uno de los dos únicos ayuntamientos que presentan proyectos para los seis programas de empleo del Sepepa, lo que demuestra su compromiso con estas políticas".

En agosto, las oficinas de empleo registraron 1.093 personas desempleadas en San Martín, lo que supone una reducción interanual del 4,96%, "en línea con el descenso del paro en toda la comarca del Nalón".