Treinta productores artesanales participan este domingo en la Feria de los Quesos de Morcín

Las fiestas de La Probe, en Morcín, son el marco en el que este domingo se celebrará la XXXV Feria de los Quesos Artesanos de Asturias. Una treintena de productores estarán presentes en la celebración. Los festejos se inician el sábado, con fiesta de la espuma, paella y verbena. Pero el día grande de La Probe de La Foz de Morcín es el domingo.

A las 11.00 habrá hermanamiento con Sostres, se abrirá la feria, a continuación una demostración de elaboración quesos casín y afuega’l pitu y elaboración de "la mayor tosta de quesos artesanos del mundo". A las 13.30 se entregará el premio al mejor queso de Asturias, y se nombrará al Quesero Mayor de Asturias. El pregón de la feria correrá a cargo de Begoña López, directora general de Agricultura.