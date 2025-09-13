El TSJA prohíbe depositar cenizas de la térmica de La Pereda en Langreo: estas son las razones

Varapalo judicial al uso de la escombrera de Lada como depósito de cenizas de la térmica de La Pereda. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha fallado a favor del Ayuntamiento de Langreo en el procedimiento contencioso-administrativo interpuesto contra la Consejería de Transición Ecológica. El Consistorio había impugnado la modificación de la autorización ambiental integrada que dejaba a Hunosa usar la escombrera de Iberdrola para acumular residuos procedentes de la térmica de La Pereda.

Esa escombrera era utilizada en origen por la central térmica de Lada, propiedad de Iberdrola y actualmente en fase de desmantelamiento. El fallo judicial, contra el que cabe recurso, esgrime que el vertedero de cenizas forma parte de la planta de Lada y no puede funcionar de forma independiente.

La utilización de la escombrera de Les Bories por parte de Hunosa, que causó un profundo rechazo vecinal (con movilizaciones incluidas), se produjo tras el acuerdo alcanzado por la empresa estatal con la compañía energética para el uso de los terrenos. La falta de un lugar donde depositar las cenizas de La Pereda mantuvo dos años paralizada la central de Mieres, cuando aún funcionaba con carbón. La actividad pudo retomarse tras el acuerdo con Iberdrola y la autorización concedida por el Principado, que fue recurrida judicialmente por el Ayuntamiento de Langreo.

En obras

Actualmente, La Pereda vuelve a estar parada como consecuencia de las obras para transformar la planta y utilizar biomasa como combustible, en lugar de carbón. Los trabajos comenzaron en abril de este año y la previsión es que, a principios de 2027, la central vuelva a estar operativa, tras una inversión cercana a los 55 millones de euros.

La sentencia judicial, que puede ser recurrida, supone un obstáculo para que la escombrera langreana, próxima a Cuturrasu, pueda ser utilizada para alojar las cenizas de la futura térmica de biomasa. Hunosa ya expuso en el otoño de 2024, cuando surgió una intensa contestación vecinal al uso de la escombrera, que la nueva central generará tan solo una décima parte de las cenizas que producía la térmica de carbón. Y también señaló entonces que trabaja con "el escenario de dar salida comercial a esas cenizas", con lo que llegado el caso "ni sería necesario transportarlas hasta Cuturrasu".

Por el momento, en su valoración del fallo judicial, el Ayuntamiento de Langreo destacó ayer que la sentencia "establece que, tras el cierre de la térmica de Iberdrola, no se ajusta a derecho la modificación de la autorización ambiental integrada para permitir el vertido de residuos provenientes de otra instalación, ya que el vertedero forma parte integral de la central térmica de Lada y no puede funcionar de manera independiente".

Este, que era el principal punto esgrimido desde el Consistorio, "ha sido avalado en primera instancia por el tribunal competente, ya que señala que, al autorizarse el cierre de los grupos térmicos III y IV, la actividad del vertedero quedó limitada al depósito de residuos generados en las operaciones de vaciado y limpieza de dichos grupos". "Y el fallo añade que el funcionamiento autónomo del vertedero no estaba contemplado en la autorización ambiental, dado que esta recogía de forma conjunta todos los elementos de la instalación", destacó el gobierno local langreano.

Los responsables municipales remarcaron que "el TSJA vuelve a dar la razón al Ayuntamiento al señalar que, efectivamente, el volumen de residuos autorizado a Hunosa es superior al máximo volumen de residuos depositado en el vertedero en los periodos anuales de mayor actividad de la térmica". n