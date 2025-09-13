Valgrande-Pajares, una estación "digna de ser utiizada y disfrutada todo el año"

En un día "espectacular", un centenar de personas participaron en la jornada "Pajares en Verde", organizada por los clubes de esquí de Valgrande. Una forma de concienciar a los más pequeños de la necesidad de cuidar el medio ambiente y también, una reivindicación, la de hacer ver que el complejo es "una estación grandísima, que es digna de ser explotada, disfrutada y cuidada durante todo el año". Un claro mensaje al Principado, su gestor, para que dé un impulso definitivo a Pajares como centro de ocio, en invierno con el esquí, pero también el resto del año, con las inversiones que quedan por realizar en el espacio.

Una familia con uno de los árboles que se plantaron. | LNE

Los participantes plantaron un centenar de pinos. Tal y como relató Íñigo Cabal, del club Elit Pajares, "es satisfactorio volver aquí y ver que los plantones que se pusieron hace nueve años crecen, se han consolidado". Este sábado el terreno estaba "seco, hubo que humedecer los hoyos donde se plantaron los pinos". Los niños –gran parte de los participantes– "quedaron encantados, ayudando a plantar los árboles". Toda una lección sobre el cuidado del entorno. "Pajares es una estación accesible y abierta a todo el mundo, es lo que queremos", subrayaron los organizadores.