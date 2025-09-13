Valgrande-Pajares, una estación "digna de ser utiizada y disfrutada todo el año"
Un centenar de personas participaron en la jornada "Pajares en Verde", repoblando de árboles el entorno en un día "espectacular"
En un día "espectacular", un centenar de personas participaron en la jornada "Pajares en Verde", organizada por los clubes de esquí de Valgrande. Una forma de concienciar a los más pequeños de la necesidad de cuidar el medio ambiente y también, una reivindicación, la de hacer ver que el complejo es "una estación grandísima, que es digna de ser explotada, disfrutada y cuidada durante todo el año". Un claro mensaje al Principado, su gestor, para que dé un impulso definitivo a Pajares como centro de ocio, en invierno con el esquí, pero también el resto del año, con las inversiones que quedan por realizar en el espacio.
Los participantes plantaron un centenar de pinos. Tal y como relató Íñigo Cabal, del club Elit Pajares, "es satisfactorio volver aquí y ver que los plantones que se pusieron hace nueve años crecen, se han consolidado". Este sábado el terreno estaba "seco, hubo que humedecer los hoyos donde se plantaron los pinos". Los niños –gran parte de los participantes– "quedaron encantados, ayudando a plantar los árboles". Toda una lección sobre el cuidado del entorno. "Pajares es una estación accesible y abierta a todo el mundo, es lo que queremos", subrayaron los organizadores.
Suscríbete para seguir leyendo
- El oso afianza su expansión en las Cuencas con hembras reproductoras a ambos lados de la autopista del Huerna
- El oso 'Goloso', de paseo por las Cuencas y con la miel en los labios: una cámara graba a un plantígrado merodeando por los panales y a cien metros de las casas de este pueblo
- Nuevo pavimento y aceras, una rotonda y la reforma de la red de aguas: así será la remodelación de la avenida de Gijón, en Langreo
- La polémica fiesta de El Carbayu: el alcalde de Langreo censura las críticas 'fuera de lugar' del presidente de la sociedad de festejos
- Los semáforos de una emblemática plaza de Langreo, en ámbar para chequear si son prescindibles: 'Vamos a ver cómo funciona y si se puede mantener el tráfico así
- Laviana reordena el tráfico en la zona sur de la Pola: en estas calles habrá cambios en la circulación
- Ante el suicidio (con Asturias a la cabeza de la tasa nacional), prevención: estas son las señales de alerta y la forma en que se debe actuar
- Adiós al último vestigio del paso de los trenes de Feve por La Felguera: el Adif retira los raíles del paso a nivel clausurado en Langreo Centro tras el soterramiento