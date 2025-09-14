CC OO de Hunosa pide declarar el Batán (Mieres) "instalación estratégica nacional" de reciclaje industrial: estas son las claves de la propuesta

La sección de CC OO en Hunosa ha presentado un proyecto a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y al Ministerio para la Transición Ecológica para que el centro de tratamiento de residuos de Batán, en Mieres, sea declarado "instalación estratégica nacional", en el marco del "I Plan de Acción de Materias Primas 2025–2029, en la categoría de reciclaje, reprocesado y valorización de materias primas críticas procedentes de residuos mineros e industriales".

Para el sindicato, este reconocimiento permitiría, entre otros objetivos, "reforzar el papel de Hunosa como empresa pública pionera en economía circular, reciclaje, con proyección industrial y tecnológica de futuro"; poner en valor el "potencial" de las instalaciones de Batán como "infraestructura prioritaria en la estrategia nacional de materias primas críticas"; "garantizar su consideración en la planificación estatal y autonómica, con acceso preferente a proyectos y financiación europea y estatal", y "consolidar el empleo actual y aumentarlo" según la carga de trabajo.

En el lavadero de Batán, en Mieres, convertido con el fin de la actividad extractiva de carbón de Hunosa en un centro de tratamiento de residuos industriales bajo el nombre de Batán Recovery, se trata cualquier materia mineral sólida que se pueda disgregar de otros elementos de desecho para un nuevo reaprovechamiento industrial.

Para CC OO de Hunosa, el lavadero de Batán "es una instalación única en España, con capacidad industrial inmediata para responder a las exigencias del Reglamento Europeo de Materias Primas Críticas y del Plan de Acción nacional 2025–2029".

Los responsables del sindicato señalaron que "defendemos que Batán Recovery se convierta en la capital industrial y tecnológica de la economía circular aplicada a minerales estratégicos y tierras raras en España. Una infraestructura pública que aúne industria, investigación y formación, y que coloque a Asturias en el centro de la soberanía europea en materias primas".

Solicitud

Por todo ello, prosiguieron, "solicitamos a la SEPI, como accionista mayoritario de Hunosa, que respalde esta propuesta, y al Ministerio que proceda a su reconocimiento como Instalación Estratégica Nacional, así como a su consolidación como centro de I+D+i y su designación como sede de un Polo de Innovación en Materias Primas Críticas y Economía Circular".

A juicio del sindicato, "se trata de una propuesta realista, alineada con las políticas europeas y españolas. Este reconocimiento es una decisión política clave para garantizar soberanía industrial, creación de empleo y asegurar un futuro para estos territorios".