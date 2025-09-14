Convocado el X Concurso de tonada "Ciudá de Llangréu", que comenzará en Sama a principios de octubre

El concurso de tonada "Ciudá de Llangréu", que cuenta con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA, llega este año a su décima edición. El certamen, que comienza este sábado, que comienza el 4 de octubre y se prolongará hasta el 20 de diciembre, está organizado por la Asociación de Amigos de la Toná "Mina La Trechora". Los cantantes interesados en participar pueden inscribirse hasta el 30 de septiembre.

Habrá cuatro eliminatorias, los días 4, 11 y 18 y 25 de octubre; tres semifinales, el 8, 15 y 22 de noviembre; dos finales, los días 29 de noviembre y 13 de diciembre; y la gala de entrega de premios; el 20 de diciembre. Las galas serán a las 19.00 horas en el Centro Audiovisual "Cine Felgueroso" de Sama.

El concurso contará con cinco categorías: apartado absoluto, masculino y femenino; aficionados, también en hombres y mujeres; y el premio "Celso Casal Candanedo" para intérpretes de 13 a 22 años. También habrá una muestra de tonada juvenil, fuera de competición, para menores de 12 años y el premio especial "Xuacu de Sama", a la mejor canción de este intérprete que se cante en el concurso.

El jurado estará formado por Avelino Fernández Corte y Mari Celi Fernández, mientras que el gaitero oficial será Valentín Fuente. Las inscripciones pueden realizarse contactando con los teléfonos 618 12 42 47 o 618 823 900, y en la página Web X Concurso "Ciudá de Llangréu".

Inscripciones

"Las inscripciones se cierran el 30 de septiembre 2025 y en todo caso antes si se completa el aforo de participantes previstos", señalaron los organizadores, que añadieron: "Apostamos por nuestros valores culturales tradicionales como la tonada y por nuestra villa de Sama de Langreo con actividades culturales y de ocio para sus habitantes y para que revierta económicamente en la economía de Langreo".