El deporte toma las calles en Mieres

El deporte en la calle, a la vista de todo el mundo que esté interesado. Esta es la filosofía de la V Feria del Deporte de Mieres, organizada por la Asociación de Clubes Deportivos del concejo (ACDM), colectivo formado por trece entidades distintas. "Está muy bien poder ver deportes y modalidades de las que no se habla tanto y hacerlo, además, aquí, en el centro de Mieres", subrayaba Carlos García, que ejercía como espectador del campeonato 3x3 de baloncesto.

Integrantes del Club Patinaje Mieres Artístico, en el parque Jovellanos, donde ofrecieron una demostración.

El parque Jovellanos se convierte todo el fin de semana en una gran pista deportiva. El tiempo, además, acompaña. Uno de los objetivos de esta feria es, según la ACDM, "fomentar el deporte base, e impulsar los valores educativos y sociales" del deporte. Las actividades comenzaron ya el viernes, con exhibiciones de gimnasia rítmica y patinaje artístico, una clase magistral de ajedrez a cargo de José Luis Trigal. Hubo también música para acompañar, con "Spoiler". Pero el día grande fue el sábado. Toda la mañana y buena parte de la tarde hubo partidos de baloncesto y voleibol 3x3, se organizó una ruta en bicicleta de montaña por el entorno del monte Polio, pudo vivirse un torneo solidario de gimnasia, tuvo lugar la carrera "Speed trail" de El Rancho y se vivió la milla urbana de Mieres, además de una partida en ajedrez gigante. El deporte, en todas sus formas, tomó calles y caminos de Mieres.

Domingo

La Feria del Deporte todavía puede disfrutarse en la mañana de este domingo. Se celebra una caminata solidaria (10 euros la inscripción) y se vivirán las semifinales y las finales de los torneos de baloncesto y voleibol. Como colofón, hay exhibición de gimnasia rítmica.