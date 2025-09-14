Morcín, capital del queso artesano: el certamen de La Foz reunió a once productores y coronó a sus "campeones"
El certamen reconoció al experto sierense Aitor Vega como "Quesero Mayor de Asturias" y a "Los Besos", de Rey Silo, como la mejor variedad de la región
Miguel Á. Gutiérrez
Buen tiempo, muchos quesos y mucho público que acudió a degustarlos. La XXXV Feria de los Quesos Artesanos de Asturias –celebrado en el marco de las fiestas de La Probe, en Morcín– resultó este domingo todo un éxito. El certamen, en el que tomaron parte once queserías que presentaron una treintena de variedades, coronó al experto quesero Aitor Vega, natural de Siero, como Quesero Mayor de Asturias. El premio al mejor queso de Asturias fue a parar a "Los Besos", de Rey Silo, quesería de Pravia que tiene entre sus socios al reconocido chef mierense José Andrés.
La jornada comenzó a las 11.00 con un hermanamiento con Sotres –en el que subastó queso cabrales, miel y un cencerro– y con la apertura de la feria. También tuvo lugar una demostración de elaboración de quesos casín y afuega’l pitu, así como la elaboración de la "la mayor tosta de quesos artesanos del mundo", que este año alcanzó los 25 metros.
El pregón de la feria corrió a cargo de Begoña López, directora general de Agricultura. Los actos se completaron con la entrega del premio al mejor queso de Asturias el nombramiento del Quesero Mayor de Asturias.
Este nombramiento nació en 1992, impulsado por la Hermandad de la Probe y la Asociación de Queseros Artesanos del Principado de Asturias, con el objetivo de "premiar y reconocer la labor de aquellas personas, entidades o instituciones que se hayan destacado a lo largo de los años en la promoción y defensa de los quesos artesanos de la región", según destacó en su fallo el jurado, formado por representantes de los dos colectivos promotores.
Fallo
En el fallo, alcanzado por unanimidad, se distinguió a Aitor Vega, "especialista en quesos artesanos asturianos, con experiencia en ferias, mercados y tiendas gourmet". Vega se dedica a "la venta directa, asesoramiento en variedades y maridajes, y organización de catas y degustaciones".
Pepe Sariego, director del certamen, hizo una valoración positiva de la edición de este año. "Tenemos el hándicap de que los queseros, en esta época del año, pasado ya los meses de julio y agosto, son más reacios a venir a ferias porque no tienen material. A pesar de ello, en esta edición hemos contado con once queserías y al concurso se presentaron 22 variedades de queso".
Sariego también resaltó que "este año el tiempo ha acompañado y ha venido bastante gente a disfrutar del certamen. No tenemos ninguna queja", concluyó.
