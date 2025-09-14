Los últimos pasos de la "rutona" allerana: a licitación los cuatro tramos que faltaban para completar el itinerario

Era una de las inicitivas estrellas que se enmarcaban dentro del Plan de Sostenibilidad Turística (PST) Valles de Aller, un programa para el que el Ayuntamiento recibió fondos estatales por valor de más de 2 millones de euros. Y paso a paso, como los que darán quienes se atrevan a recorrerlo, cada vez está más cerca de ser una realidad. La recuperación del antiguo Camín Real entre Caborana y Felechosa entra en su recta final, con la licitación de los últimos cuatro tramos pendientes. En total será una ruta de 30 kilómetros de longitud, que vertebrará el concejo y permitirá a los visitantes conocer el corazón del municipio allerano.

El Alcalde, Juan Carlos Iglesias, explicó que en los próximos días saldrán a licitación los cuatro tramos pendientes. El más costoso, ya que hay que hacer un falso túnel será el que va de la localidad de Soto a Rozá, y que cuenta con un presupuesto de 141.000 euros. También se pondrá en marcha en breve el tramo Entrepeñes-Collanzo, con un presupuesto de 41.000 euros, y el que va de Levinco a Entrepeñes, con 40.000 euros de inversión. Por último, el tramo San Antonio-Piñeres también saldrá en breve a concurso, con 33.000 euros de presupuesto. En total, estos últimos tramos de la conocida ya como "la rutona" de Aller, suman un presupuesto de 255.000 euros.

Una parte del tramo La Veguellina-Piñeres, el último de la "rutona" en ser ejecutado. / LNE

"Es un proyecto muy importante y que supone vertebrar todo el concejo y recuperar el antiguo Camín Real, una ruta tremendamente rica tanto en la parte natural como en la patromonial, y que esperamos sea un gran atractivo para los visitantes, pero tambien un recurso para los vecinos", señala Juan Carlos Iglesias. Para el regidor, "el Plan Turístico ha sido una apuesta muy importante y estamos tremendamente ilusionados con su desarrollo".

Miradores y Caminos

Dentro de los proyectos que quedan pendientes del PST, Aller también tiene prevsito sacar a concurso otra serie de actuaciones en las próximas semanas. Por una parte, se encuentran los miradores cinegéticos, un total de cuatro, que se ejecutarán en dos lotes. Por un lado, se licitará un proyecto de 23.000 euros de presupuesto para la instalación de los recursos de Cotobello, Vegarada y Santibáñez de la Fuente. Por el otro, habrá un segundo lote 2, para instalar un mirador en la zona de La Vueltona, en el puerto San Isidro, que irá acompañado de un parking. Todo ello bajo un presupuesto de 31.000 euros.

Por otro lado, el Proyecto de Sostenibilidad Turística incluye también una red de caminos sensoriales, tres en total, que también se habilitarán en diversas zonas del concejo y cuyo presupuesto total será de 24.000 euros. En concreto, las áreas que contarán con este recurso serán La Follosa, Xurbeo y El Fielato.

"Que el turismo es una de nuestras apuestas de futuro lo llevamos demostrando desde que llegamos al Gobierno", señaló Juan Carlos Iglesias. "Estamos trabajando para que este sector se convierta en una alternativa económica sólida, y la apuesta del PST Valles de Aller fue la más importante, pero no la única", apuntó el Alcalde. "La programación estivales de actividades turísticas, o recursos como el inmueble que vamos a reformar en Cotobello junto al nuevo mirador son también ejemplos de que no solo planteamos ideas, sino que desarrollamos los proyectos", finalizó Iglesias.