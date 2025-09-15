El albergue de animales de Mieres, con un solo perro: solo quedan cinco canes de los que se espera la salida inminente de cuatro
El Ayuntamiento destaca la labor de la gestora, aboga por una "adopción y tenencia responsable", y comenzará en breve la segunda fase de la reforma del centro
No hace tanto tiempo, llegar al entorno del albergue de animales de Mieres "Tono Ambrosio", ubicado en la escombrera de El Morgao, provocaba un ensordecedor ruido de ladridos. Provenían de las decenas de perros que ocupaban las jaulas. Hoy, aun siendo alguno de ellos un tanto rebelde, ese sonido ha desaparecido casi al cien por cien. Y es que ahora, tras la campaña de verano, que suele ser complicada por el número de abandonos, apenas quedan cinco animales en la perrera. Y de ellos, cuatro abandonarán las instalaciones por diferentes razones. Solo uno, "Bimbo", un animal categorizado como PPP (perro potencialmente peligroso), que lleva más de cinco años en el centro, permanecerá en su jaula.
La recientemente nombrada concejala de Medio Ambiente, Teresa de la Fuente, subía esta semana a visitar las instalaciones, donde fue guiada por Paulino Fernández, responsable de "Dog Harmony", la empresa gestora de las instalaciones. La edil conoció íntegramente el albergue, y también a sus moradores, tanto los de dos como los de cuatro patas. Conversó con los voluntarios, y acarició a "Tula" y "Pólvora", los dos últimos perros en llegar al centro. Son madre e hijo, mastines ambos, y fueron recogidos hace unos días en la zona de La Pereda.
Paulino Fernández aprovechó para ofrecer los datos de entradas y salidas de animales durante los meses de verano, de junio a agosto. Así, en el inicio estival, entraron 5 gatos y 4 perros, y se fueron adoptados un gato y 5 perros. En el mes de julio, fueron 6 felinos y 2 canes los que entraron, y salieron del centro 6 gatos y 9 perros. Y el pasado mes de agosto, los datos fueron similares: 6 gatos y 2 perros llegaron al albergue y salieron y 4 y 3 animales, respectivamente. Esto da unos números que reflejan que en tres meses hubo 17 entradas de gatos y ocho perros, pero por el contrario abandonaron las instalaciones 28 animales. Esto deja al albergue con solamente cinco canes ahora mismo. "Este verano ha sido extraño, porque hemos recogido menos animales de lo habitual en esta época, y se ha incrementado bastante el número de adopciones", señaló Paulino Fernández. "Para mí es un éxito, tanto el trabajo que estamos haciendo nosotros aquí como el que está haciendo el Ayuntamiento de Mieres", valoró el responsable de "Dog Harmony".
Salidas
De los 5 animales que quedan, tanto "Tula" como "Pólvora" serán devueltas a sus dueños. También volverá a su propietario otro de los canes, que está en el albergue tras haber mordido a unas niñas hace unas semanas. Según explicaron los responsables del centro, este animal sería devuelto a su dueño en breve. Por último, el cuarto ejemplar que queda, ha sido adoptado, y lo recogerán en los próximos días. Así, solo "Bimbo", que "por sus características no se puede dar en adopción", será el único morador del centro si no hay nuevas entradas.
La concejala de Medio Ambiente, Teresa de la Fuente, señaló, por su parte, que "estamos contentos de que en estos momentos apenas haya animales en el albergue, porque quiere decir que las campañas y el trabajo que se está haciendo es bueno". La edil indicó que "desde el Ayuntamiento siempre hemos defendido una adopción y una tenencia responsable de las mascotas, y lo hemos refrendado con las ordenanzas municipales".
Por último, De la Fuente subrayó que próximamente se iniciará la segunda fase de las obras de rehabilitación del albergue de animales, un proyecto comprometido por el consistorio que se desarrollará en tres fases. En este segundo paso, en el que se invertirán cerca de 50.000 euros, se reformará uno de los dos patios que faltan por arreglar, junto a las jaulas e instalaciones del espacio.
