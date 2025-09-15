Cabaños disfrutó de la fiesta de l’Alegría con música y corderada

La localidad langreana de Cabaños disfrutó este fin de semana de su fiesta de l’Alegría. La gastronomía fue protagonistas con corderada (en la imagen) el sábado y una pulpada el domingo. El sábado también tuvo lugar una actuación del grupo "Reija" y el pregón a cargo de Eduardo García. La pulpada del domingo, en el lavadero de La Capilla, incluyó la actuación de Tania Álvarez. También se organizaron juegos populares.