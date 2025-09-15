Javier Cellino, el poeta que surgió del frío: el autor presentó su nueva obra en La Felguera
El escritor habló sobre "Un frío huérfano" en un acto impulsado por Cauce
Este pasado jueves no fue un 11S cualquiera, porque Cauce del Nalón nos brindó la presentación del nuevo poemario de Javier García Cellino, "Un frío huérfano", en el Centro de Creación Escénica Álvarez-Nóvoa de La Felguera.
Eran las ocho en punto, hora de entre ver y no ver, y Javier Cellino duda entre si decir buenas tardes o buenas noches, pero en cambio se muestra decidido a compartir generosamente la herencia de su padre con las tres generaciones familiares allí presentes y el numeroso público al que habitualmente convoca. Bajo la avezada batuta de Isabel Rivera, presidenta de Cauce, flanqueado por la izquierda de la concejal Marina Casero y por la diestra de su primo Txema Munárriz, llegado desde Madrid para comparecer por sí y como mensajero de su hermano Miguel, al compás de May y Noelia, músicas de cabecera, nuestro admirado Javier en vivo y en directo procede a hacer el inventario: un tercio de frío, otro de velada oscuridad y el de libre disposición para la risa, con la que su padre se iluminaba y escalecia.
En este destilado poemario íntimo, Cellino se supera en su entrenado afán por velar el fuego de las palabras, tal como acostumbra a hacer en las páginas de LA NUEVA ESPAÑA. Con las más certeras atiza el cálido recuerdo de su padre para protegerlo del frío del olvido, tan emparentado con el propio de la intemperie a la que están expuestos todos los desventurados sin techo. Ese frío obsesivo de las noches del prójimo al sereno que constatadamente helaban al padre mientras que arropaba el sueño del poeta con ternura y risas para que pudiese resistirlo, llegar hasta nosotros y contárnoslo por fin ahora así de bien. Gracias, gracias.
- El oso afianza su expansión en las Cuencas con hembras reproductoras a ambos lados de la autopista del Huerna
- El oso 'Goloso', de paseo por las Cuencas y con la miel en los labios: una cámara graba a un plantígrado merodeando por los panales y a cien metros de las casas de este pueblo
- Nuevo pavimento y aceras, una rotonda y la reforma de la red de aguas: así será la remodelación de la avenida de Gijón, en Langreo
- Laviana reordena el tráfico en la zona sur de la Pola: en estas calles habrá cambios en la circulación
- Los semáforos de una emblemática plaza de Langreo, en ámbar para chequear si son prescindibles: 'Vamos a ver cómo funciona y si se puede mantener el tráfico así
- Los últimos pasos de la 'rutona' allerana: a licitación los cuatro tramos que faltaban para completar el itinerario
- Ante el suicidio (con Asturias a la cabeza de la tasa nacional), prevención: estas son las señales de alerta y la forma en que se debe actuar
- CC OO de Hunosa pide declarar el Batán (Mieres) 'instalación estratégica nacional' de reciclaje industrial: estas son las claves de la propuesta