Javier Cellino, el poeta que surgió del frío: el autor presentó su nueva obra en La Felguera

Este pasado jueves no fue un 11S cualquiera, porque Cauce del Nalón nos brindó la presentación del nuevo poemario de Javier García Cellino, "Un frío huérfano", en el Centro de Creación Escénica Álvarez-Nóvoa de La Felguera.

Público asistente a la presentación.

Eran las ocho en punto, hora de entre ver y no ver, y Javier Cellino duda entre si decir buenas tardes o buenas noches, pero en cambio se muestra decidido a compartir generosamente la herencia de su padre con las tres generaciones familiares allí presentes y el numeroso público al que habitualmente convoca. Bajo la avezada batuta de Isabel Rivera, presidenta de Cauce, flanqueado por la izquierda de la concejal Marina Casero y por la diestra de su primo Txema Munárriz, llegado desde Madrid para comparecer por sí y como mensajero de su hermano Miguel, al compás de May y Noelia, músicas de cabecera, nuestro admirado Javier en vivo y en directo procede a hacer el inventario: un tercio de frío, otro de velada oscuridad y el de libre disposición para la risa, con la que su padre se iluminaba y escalecia.

En este destilado poemario íntimo, Cellino se supera en su entrenado afán por velar el fuego de las palabras, tal como acostumbra a hacer en las páginas de LA NUEVA ESPAÑA. Con las más certeras atiza el cálido recuerdo de su padre para protegerlo del frío del olvido, tan emparentado con el propio de la intemperie a la que están expuestos todos los desventurados sin techo. Ese frío obsesivo de las noches del prójimo al sereno que constatadamente helaban al padre mientras que arropaba el sueño del poeta con ternura y risas para que pudiese resistirlo, llegar hasta nosotros y contárnoslo por fin ahora así de bien. Gracias, gracias.